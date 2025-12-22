ИЗПРАТИ НОВИНА
Слагат още два светофара на Околовръстното на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:32Коментари (0)707
©
Два светофара обезопасяват движението на гражданите от Златитрап и Марково. Кметът на община "Родопи" Павел Михайлов сподели следното:

На среща с директора на Областно пътно управление Петър Попов, заедно с кмета на село Златитрап Светослава Томова, обсъдихме възможността за изграждане на две светофарни уредби. Едната да регулира движението на околовръстното шосе при кръстовището за село Златитрап и квартал "Прослав“. Вторият светофар да бъде поставен на кръстовището Марково - Коматево.

Идеята е Агенция "Пътна инфраструктура“ да проектира двата светофара, а изграждането на двете съоръжения да се поеме от бюджетите на общините "Родопи“ и Пловдив.

Мярката е временна с цел да осигури безопасно включване на жителите на тези населени места в Околовръстното шосе.

Цялостното решение за повишаване безопасността на движение е реализирането на големия проект за удвояване на Околовръстното на Пловдив.

"Ще настоявам в максимално кратки срокове държавата да започне процедурите и изпълнението на проекта. Вярвам, че с диалог можем да постигнем промяната към по-добро. В навечерието на най-светлите празници апелирам за отговорно поведение на всички на пътя - да пазим своя и чуждия живот.", казват още те.


