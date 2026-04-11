Пловдив остава в политическата сянка на големите партии, защото пловдивските предприемачи не могат да бъдат купени или контролирани, заяви водачът на "Синя България“ в Града под тепетата Никола Янков. Финансовият експерт подчерта, че градът има нужда от построяване на реална инфраструктура, а не от показни предизборни обекти.

Никола Янков е добре познато име във финансовите среди, но за него Пловдив не е просто избирателен район, а дом. Роден в центъра на града и възпитаник на Английската гимназия, той пренася опита си от университета "Корнел“ и управлението на най-голямата компания за активи у нас в политическата битка за 16 МИР.

"Политиката не е мръсна дума, тя е начин да бъдеш полезен, ако посветиш знания и фокус на обществени каузи“, споделя Янков, информира Plovdiv24.bg.

“Синя България" е единствената дясна формация в момента в България. Моето присъединяване към екипа на “Синя България" е естествен процес. Аз бях един от хората, които създадоха икономическата програма на коалицията преди 2 години. Смятам, че това е начинът, дошло е време за мен лично, освен че съм участвал в администрацията и бизнеса като предприемач, искам да дам това, което мога от себе си за обществената кауза. Това не е егоистичен процес", допълва той.

За разлика от много други региони в България, които са "феодализирани“ от големите политически сили, Пловдив притежава уникална икономическа независимост, посочи икономистът и кандидат за народен представител в интервю за Plovdiv24.bg. Според Никола Янков, наличието на хиляди малки и средни частни фирми прави политическия контрол над пловдивчани практически невъзможен:

“Пловдив традиционно е бил в сянката на големите политически партии, които феодализират районите, където са силни, държейки под контрол избирателите там. Пловдив се различава, защото не може да бъде държан под контрол. Пловдив има силно разнообразна икономика на стотици хиляди частни малки фирми и средни такива. Пловдив не зависи от държавния и общинския бюджет, както много голяма част от общините на България, затова политическият контрол върху гражданите на Пловдив е много труден", конкретизира той.

Янков е категоричен, че наливането на стотици милиони в обекти като стадиони е по-скоро опит за предизборно "замазване на очите“, отколкото реална грижа за качеството на живот. Докато се строят стадиони, градът продължава да страда от липса на нов мост над Марица за облекчаване на трафика, незавършен външен ринг и Околовръстно шосе, закъсняла образователна инфраструктура и липса на нови училища, нужда от скоростни влакове, които да свържат индустриалните зони с Европа.

“И как строителството на стадионите промени качеството на гражданите? Правят се показни инвестиции, които се използват за предизборни цели, но те реално не променят живота и качеството."

Никола Янков, който е възпитаник на Английската гимназия и икономист от университета "Корнел“, вижда в Пловдив "индустриалното сърце на България“. Той вярва, че градът ще спечели най-много от управление, което премахва модела на "държавата бухалка“.

"Пловдив е градът, който най-трудно може да бъде покорен политически. Ние искаме държава, ориентирана към бизнеса, където всеки, който спазва закона, може да работи спокойно, без да бъде рекетиран“, споделя Янков пред Plovdiv24.bg. Пловдив трябва да получи политическо представителство, което отговаря на неговата икономическа тежест. Никола Янков призовава съгражданите си да гласуват с бюлетина номер 3 за свободата и реалното развитие, а не за политически зависимости. "Синя България“ излиза на изборите с ясен план за по-малко държавна намеса и повече възможности за предприемачите:

“Пловдив е градът, който ще спечели най-много от една модерна, различна и развита България. Пловдив ще може да се почувства по-свободен. Тук ще може да се усети най-добре с едни частни капитали в инфраструктурата и с развитието на повече системи, базирани на частни инвестиции."