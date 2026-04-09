Никола Янков е добре познато име във финансовите среди, но за него Пловдив не е просто избирателен район, а дом. Роден в центъра на града и възпитаник на Английската гимназия, той пренася опита си от университета "Корнел“ и управлението на най-голямата компания за активи у нас в политическата битка за 16 МИР.

"Политиката не е мръсна дума, тя е начин да бъдеш полезен, ако посветиш знания и фокус на обществени каузи“, споделя Янков, информира Plovdiv24.bg.

“Синя България" е единствената дясна формация в момента в България. Моето присъединяване към екипа на “Синя България" е естествен процес. Аз бях един от хората, които създадоха икономическата програма на коалицията преди 2 години. Смятам, че това е начинът, дошло е време за мен лично, освен че съм участвал в администрацията и бизнеса като предприемач, искам да дам това, което мога от себе си за обществената кауза. Това не е егоистичен процес"., допълва той.

Пловдив е индустриалното сърце на България, но държавата остава негов длъжник, заяви Никола Янков - водач на листата на "Синя България“ за град Пловдив в специално интервю за Plovdiv24.bg.

Според него Пловдив е единственият град след София, който е нетен платец в бюджета. С данъците на пловдивските работници и предприемачи се издържат изостанали райони в страната, докато самият град страда от хронична липса на инвестиции в транспорта, например, резултат на което са многото задръствания. Градът постоянно се разраства, но пътищата не го следват. Инвестиции липсват във ВиК мрежите и енергетиката, които се нуждаят от спешна модернизация. В екологично отношение Пловдив има потенциал, но и там остава занемарен от държавата.

“С данъците си пловдивските предприемачи, служители и работници плащат сметката на изостаналите населени места. “Синя България" предлага да се отключат механизмите за публично-частно партньорство за инфраструктурното строителство и поддръжка. България бяга от тази схема от възможността да допусне частни инвестиции в публичната инфраструктура. Пловдив може да бъде градът, в който тези проекти могат да се реализират. Тези проекти могат да бъдат както в областта на транспорта, така и в областта на ВиК инфраструктурата, екологията, социалните услуги. Това обаче в България не се прави, “Синя България" е единствената политическа сила, която предлага тези варианти и решения.“, категоричен е икономистът.

Никола Янков призовава съгражданите си да гласуват с мисъл за собствения си интерес. Според него Пловдив разполага с уникална екосистема от малки и средни компании, които могат да растат в паневропейски мащаб, ако бъдат освободени от административния натиск.

Янков подчерта основните приоритети на "Синя България“:

- Повече икономическа свобода за предприемачите;

- Държава, която не рекетира, а подпомага гражданите;

- Привличане на частни капитали за бързо развитие на Пловдив.

За Никола Янков битката за Пловдив е битка за една модерна и различна България, която може да бъде спечелена с подкрепата за “Синя България" с бюлетина номер 3.