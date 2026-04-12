България е престанала да изпълнява основните си функции и се е превърнала в инструмент за преразпределение на финансов ресурс, заяви финансовият експерт Никола Янков. В интервю за Plovdiv24.bg водачът на листата на "Синя България“ в град Пловдив за предстоящите парламентарни избори разкри защо държавата "изсмуква“ рекорден процент от брутния вътрешен продукт и как това пречи на свободния бизнес в Пловдив.

Никола Янков е роден в сърцето на Пловдив и е преминал през елитната Английска гимназия, преди да завърши икономика в престижния университет "Корнел“. Има управленски опит като заместник-министър на икономиката, а впоследствие и на транспорта и съобщенията в правителството на Симеон Сакскобургготски. Създател е на най-голямата компания за управление на финансови активи у нас. Той застава зад каузата на "Синя България“ като ръководител на икономическия екип формацията. За него политиката не е "мръсна дума“, а дълг на към обществото.

Капанът на "Държавата касичка“

Според Янков, държавата е абдикирала от основните си функции: здравеопазване, сигурност и образование, за да се занимава с бизнес и строителство – дейности, които частният сектор би извършил по-бързо и без корупция.

"В момента държавата преразпределя над 45% от БВП. За сравнение, по времето на Жан Виденов този процент беше по-нисък. Парите се изсмукват от данъците и осигуровките на хората, за да се раздават “на калпак"," коментира той пред Plovdiv24.bg.

Янков е критичен към служебните кабинети и предизборните обещания. Той определя помощите за горива и субсидиите за ток като "псевдосоциални политики“.

По думите му, когато държавата изкуствено поддържа цени, тя помага най-много на богатите, които консумират най-много, а не на реално нуждаещите се.

Според кандидата за народен представител и водач на листата на “Синя България" за Пловдив раздаването на пари на пенсионери и държавни служители преди избори изкривява икономиката и натоварва бюджета в дългосрочен план.

“Пари се изсмукват от данъците на хората от социални осигуровки и се преразпределят през държавния бюджет за строителство ремонти, социални плащания или псевдосоциални плащания като субсидии на цените, които не субсидират бедните хора, а богатите, които потребяват най-много. Това са псевдосоциални политики - предизборни подаръци на пенсионери, държавни служители".

Пловдив е градът с най-голям потенциал да се възползва от дясната програма на “Синя България" според Никола Янков. Тук стотици малки и средни компании са взаимосвързани и готови за европейски мащаб, стига държавата да спре да бъде "бухалка“ и да се превърне в партньор.

"Ние искаме държава, ориентирана към гражданите. Когато спазваш законите, трябва да работиш спокойно, без да се притесняваш от рекет или натиск“, споделя Янков пред Plovdiv24.bg и допълва:

“България е спряла да прави като държава това, което трябва да прави и е превърната в “държава касичка" и “държава бухалка", спряла е да се занимава с основните функции на една модерна държава като осигуряване на национална сигурност, охрана на обществения ред, осигуряване на масов достъп до качествено здравеопазване, образование, осигуряване на приемлива инфраструктура на всички региони на страната, добра екология. Вместо това българската държава прави бизнес и оперира държавни фирми и банки, раздава огромни количества пари на калпак, като се опитва да контролира цени и да осигурява субсидии цени като горива, ток и т.н.

Никола Янков е категоричен: борбата за власт в България в момента е борба за овладяване на "касичката“. "Синя България“ предлага единствения изход – по-малко държава в икономиката и повече свобода за лична инициатива. Ето защо финансовият експерт призовава пловдивчани да гласуват за своя собствен интерес с бюлетина номер 3.

“Пловдив е градът, който ще спечели най-много от една модерна, различна и развита България."