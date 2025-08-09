Сигнал до Plovdiv24.bg: Нищо не се вижда през нощта

© Пореден сигнал с проблем получихме на редакционната поща на Plovdiv24.bg получихме от редовен читател. Става въпрос за пътя Пловдив-Асеновград и по-конкретно липсващото осветление на поставените стълбове. Ето какво споделя той:



Здравейте!



Интересува ме знаете ли кой стопанисва пътя Пловдив - Асеновград, защото повече от половината осветление и в двете му посоки не работи/не е включено, както и боята на пътната маркировка е силно износена и през деня, а особено и през нощта, когато осветлението отсъства, е трудно да се виждат ясно лентите за движение.



Ще подам този сигнал до АПИ и до другите медии от община Пловдив и община Асеновград, за да се направи проверка и да се вземат мерки.