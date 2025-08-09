ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигнал до Plovdiv24.bg: Нищо не се вижда през нощта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:35
Пореден сигнал с проблем получихме на редакционната поща на Plovdiv24.bg  получихме от редовен читател. Става въпрос за пътя Пловдив-Асеновград и по-конкретно липсващото осветление на поставените стълбове. Ето какво споделя той:

Здравейте!

Интересува ме знаете ли кой стопанисва пътя Пловдив - Асеновград, защото повече от половината осветление и в двете му посоки не работи/не е включено, както и боята на пътната маркировка е силно износена и през деня, а особено и през нощта, когато осветлението отсъства, е трудно да се виждат ясно лентите за движение.

Ще подам този сигнал до АПИ и до другите медии от община Пловдив и община Асеновград, за да се направи проверка и да се вземат мерки.


проблема с осветлението винаги го е имал, още от отварянето на пътя ! Поне 3 пъти са писали в медиите, но резултат няма... трагедия
