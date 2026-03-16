Сигнал: За по-малко от година цената на паркинга на летище "Пловдив" се е удвоила
Мъжът разказа пред нас, че му се е наложило да пътува от летището, като преди няколко седмици е проверил престоя и преценил, че го устройва цената от 28 евро за 3 дни.
На 14.03 той пристигна на летището за полета си и установява, че цената се е увеличила на 45 евро за същото време.
"Проверих в скрийншотовете си и в интернет архива, от който съм извлякъл скрийншотове на цените на паркинга в последната година. Оказва се, че от записа през 12 май 2025г - цената е била 3 лева на час и 50 лева за 3 дни. През януари 2026 цената е актуализирана на 2 евро/3.91 лева на час и 28 евро /54.76 лева за 3 дни. Актуалната сегашна цена е 3 €/ 5,87 лева на час и 45 € / 88,01 лева за 3 дни.
На практика за по-малко от година цената се е удвоила, превалутирала се е евро/лев в курс около 1:1 в пълен разрез със закона за въвеждането на еврото. Вече съм подал сигнал и към НАП. Не че очаквам да ми върнат разликата, но е абсурдна каква спекулация се прави с това умряло летище с 1-2 полета на ден и после се чудим защо летището е за смях.", споделя той.
Гражданинът е решил да направи справка с цените на софийското летище. По думите му икономичният паркинг на терминал 2 е с 10 евро по-евтин, отколкото на пловдивското летище. Мъжът определи ситуацията като пълен абсурд.
Екипът ни изпрати официално писмено запитване до летище "Пловдив".
Още по темата
Пловдив и Братислава с общи инициативи за популяризиране на новата авиолиния между двата града
Делегация от кметове посрещна първите пътници от първия полет на летище "Пловдив" от Братислава
Още от Читателски
Майна Таун
преди 7 мин.
Не е от еврото
Майна Таун
преди 11 мин.
Не е от еврото
