Възмутен пловдивчанин потърси Plovdiv24.bg във връзка с пореден проблем в Пловдив - сметосъбирането. Даваме думата на човека сега:



Здравейте!



Пиша ви, защото за пореден път ставам свидетел и през Новата година на тази отвратителна гледка - непочистен/неизвозен боклук.



Да, вярно, че хората дошли от село нямат културата да отворят кофата и да сложат боклука вътре в кофата, а не до нея, но не мисля, че това е причина почистващата фирма да оставя такива гледки в Пловдов.



Това ли е Европа?! Дъно. Вземете се в ръце! Прилагам снимки от - 03.01.2026. Улицата е Остромила 5 до Южни къщи 7.



С уважение