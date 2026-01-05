ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сигнал: Това ли е Европа?! Дъно. Вземете се в ръце!
Здравейте!
Пиша ви, защото за пореден път ставам свидетел и през Новата година на тази отвратителна гледка - непочистен/неизвозен боклук.
Да, вярно, че хората дошли от село нямат културата да отворят кофата и да сложат боклука вътре в кофата, а не до нея, но не мисля, че това е причина почистващата фирма да оставя такива гледки в Пловдов.
Това ли е Европа?! Дъно. Вземете се в ръце! Прилагам снимки от - 03.01.2026. Улицата е Остромила 5 до Южни къщи 7.
С уважение
|Още по темата:
|общо новини по темата: 83
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Клиент на дюнери: Не виждате нищо нередно?
17:18 / 04.01.2026
Кметът на Пловдив: Градът е жив и в късните часове
16:50 / 04.01.2026
Самолет на "Луфтханза" от Франкфурт кацна извънредно на летището ...
16:32 / 04.01.2026
Огромна опашка се изви пред най-предпочитаното място в Пловдив
14:27 / 04.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 ев...
14:04 / 04.01.2026
Пловдивска верига скочи на КЗП: Правят си пиар на наш гръб, не вд...
13:33 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS