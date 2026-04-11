Все повече хора усещат по джоба си, че цените у нас се увеличават. Докато за някои стоки и артикули това е съвсем обосновано, за други, изглежда, търговците слагат доста сериозни надценки.

С Plovdiv24.bg се свърза пловдивчанин, наскоро посетил емблематични туристически дестинации като Барселона, Рим и Ница. Съответно в Испания, Италия и Франция.

Човекът твърди, давайки най-прост пример, че някои от цените в тези топ дестинации са по-евтини, отколкото у нас.

"Извинявайте, но на 10 метра от "Саграда Фамилия" пих кафе в заведение за 1,90-2,00 евро. Същото и до площада при Ватикана. А тук в центъра на Пловдив и най-вече по Главната едно кафе за по-малко от 4-5 лева вече май няма никъде. Абсолютно безобразие", завършва нашият читател.

Съгласни ли сте с него, или не съвсем?