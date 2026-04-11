Все повече хора усещат по джоба си, че цените у нас се увеличават. Докато за някои стоки и артикули това е съвсем обосновано, за други, изглежда, търговците слагат доста сериозни надценки.
С Plovdiv24.bg се свърза пловдивчанин, наскоро посетил емблематични туристически дестинации като Барселона, Рим и Ница. Съответно в Испания, Италия и Франция.
Човекът твърди, давайки най-прост пример, че някои от цените в тези топ дестинации са по-евтини, отколкото у нас.
"Извинявайте, но на 10 метра от "Саграда Фамилия" пих кафе в заведение за 1,90-2,00 евро. Същото и до площада при Ватикана. А тук в центъра на Пловдив и най-вече по Главната едно кафе за по-малко от 4-5 лева вече май няма никъде. Абсолютно безобразие", завършва нашият читател.
Съгласни ли сте с него, или не съвсем?
neshev102
преди 46 мин.
искам да попитам и как е възможно едни картофи със сирене от 300 гр да струват между 4 и 4.5 евро при положение, че на борсата на първенец 1 кг картофи е 0.30 цента. всички бизнеси плащат заплати, наеми, осигуровки и т.н., но само в този бранш добавената стойност е в много стотици проценти. до преди години беше по-евтино да ядеш наван отколкото да готвиш, просто не бяха изнагляли
neshev102
преди 54 мин.
абсолютно съм съгласен, наглостта на целият бранш е брутална, надценките им са в стотици проценти, няма други бизнеси с такива надценки, а до скоро ддс им беше и 9%, за да ги спасяваме пак с нашите пари, а те наглеят и ни се подиграват. като видя алибегов и ми идва само да псувам. аз и много хора, с които съм говорил отдавна бойкотират неговите заведения, но аз бойкотирам вече всички наглеци и ако всички правим това ще ги поставим на място.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!