|Ще има ли справедливост след поредните жертви на Околовръстното на Пловдив?
Протестът ще се проведе днес от 9:30 ч. пред Районен съд – Пловдив. На същата дата ще се проведе първото съдебно заседание по делото.
Припомняме, че на 24 ноември 2025 г. на Околовръстния път в Пловдив едно семейство беше погубено в тежка катастрофа. Тодор, Мария и Теодора загубиха живота си, а малката им дъщеря остана без родители и без сестричката си.
Близки и приятели призовават всички съпричастни хора да присъстват в подкрепа на семейството и в памет на жертвите.
Протестиращите имат искания за бърз и справедлив процес и присъда, която отразява тежестта на случилото се.
Още по темата:
общо новини по темата: 36
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
