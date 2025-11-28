ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дума
Съдът уважи искането на прокуратурата и също счете, че младият мъж може да се укрие или да извърши друго престъпление.
Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд Пловдив.
След края на заседанието адвокатът на Дюлгеров Кутрянски каза, че все още не знае дали ще обжалва решението на съда.
Той допълни, че момчето все още е в шок и не е давало никакви обяснения за случилото се.
"До настоящия момент не е казал нищо. Има свидетелски показания. Веднага след случая е повикана бърза помощ. Той е бил неадекватен след катастрофата и предвид тежкия резултат. Разследването е на ранен етап. Тепърва ще се извършва автотехническа експертиза. До момента има само експертни справки".
