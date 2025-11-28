Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора

© С белезници и наведена глава влезе в съдебната зала 24-годишният Джуней Дюлгеров, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Той причини тежката катастрофа на околовръстното в Пловдив, при която загинаха пловдивско семейство и 14-годишната им дъщеря, а 7-годишното им момиченце пострада в тежко.



Прокуратурата поиска постоянно задържане под стража за обвиняемия. Според тях той може да се укрие, защото наказанието по закон е много голямо - 15-20 години затвор. Защитата поиска домашен арест, като му се сложи и електронна гривна.



Защитата обясни, че той има добри характеристични данни - млад, неосъждан, живее в Пловдив от 10 години. Прокурорът не се съгласи с това, защото от момента на взимане на книжка той е бил санкциониран с 20 фиша, 10 наказателни постановления.



Обърнете внимание, че той е санкциониран за това, че е карал кола без книжка, обясни прокурорът. Има много нарушения, колкото водачи с дългогодишен стаж не натрупват за цялата си кариера.



Справката на другия участник в катастрофата показва, че загиналата шофьорка е имала книжка от 20 години и има 2 нарушения. Според защитата Джуней има два автомобила на негово име, които са управляват от други членове на семейството и нарушенията се водят на негово име.



Шофьорът не пожела да каже нищо в собствена защита.