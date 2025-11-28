ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:19Коментари (11)15095
©
С белезници и наведена глава влезе в съдебната зала 24-годишният Джуней Дюлгеров, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Той причини тежката катастрофа на околовръстното в Пловдив, при която загинаха пловдивско семейство и 14-годишната им дъщеря, а 7-годишното им момиченце пострада в тежко. 

Прокуратурата поиска постоянно задържане под стража за обвиняемия. Според тях той може да се укрие, защото наказанието по закон е много голямо - 15-20 години затвор. Защитата поиска домашен арест, като му се сложи и електронна гривна.

Защитата обясни, че той има добри характеристични данни - млад, неосъждан, живее в Пловдив от 10 години. Прокурорът не се съгласи с това, защото от момента на взимане на книжка той е бил санкциониран с 20 фиша, 10 наказателни постановления.

Обърнете внимание, че той е санкциониран за това, че е карал кола без книжка, обясни прокурорът. Има много нарушения, колкото водачи с дългогодишен стаж не натрупват за цялата си кариера.

Справката на другия участник в катастрофата показва, че загиналата шофьорка е имала книжка от 20 години и има 2 нарушения. Според защитата Джуней има два автомобила на негово име, които са управляват от други членове на семейството и нарушенията се водят на негово име.

Шофьорът не пожела да каже нищо в собствена защита.


Още по темата: общо новини по темата: 26
28.11.2025 Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дума
28.11.2025 Прокурор: Справката с нарушения на шофьора, убил трима на Околовръстното, е дълга 4 страници
28.11.2025 Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
28.11.2025 С белезници доведоха младежа, причинил катастрофата с трима загинали на Околовръстното на Пловдив
28.11.2025 В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофата с три
жертви
27.11.2025 Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Защо свързвате адвоката с убиеца.Адвоката си върши работата и гледа да кажещо.Убиецът е карал Тира.
+2
 
 
Ами да гние в затвора, защо не ?!? Всеки да си отговаря за действията!
+3
 
 
Адвоката с него в затвора за да са си дружки.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дум...
15:41 / 28.11.2025
Моцарт от Главната: Хората им даваха банкноти от 100 лева, извърш...
14:25 / 28.11.2025
Прокурор: Справката с нарушения на шофьора, убил трима на Околовр...
13:34 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали...
13:25 / 28.11.2025
С белезници доведоха младежа, причинил катастрофата с трима загин...
13:10 / 28.11.2025
Пловдивчанин: Някои от тези гратисчии са без зъби, защото взимат ...
11:58 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Бюджет 2026
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: