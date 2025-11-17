© Plovdiv24.bg виж галерията 45-годишният Борис Петров Борисов се призна за виновен по дело за причиняване на значителни имуществени вреди по 7 автомобила. Делото срещу него обаче беше върнато на прокуратурата заради сгрешена дата, предава Plovdiv24.bg.



Техническата грешка беше констатирана от представителя на държавното обвинение. Оказа се, че в диспозитива е изписано като дата на деянието 16.08.2017 г. вместо 16.08.2023 г. В 7-дневен срок трябва да бъде изготвен обвинителен акт с коректната дата и отново да се внесе в съда.



Борис Петров Борисов е обвинен, че на ул. "Босилек" в Пловдив при управление на л.а. БМВ е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди по седем автомобила – /“Мерцедес“, "Рено Меган“, "Опел Зафира“, "Рено Лагуна“, "Рено Клио“, "Шевролет Лачети“ и "Пежо 206“/, собственост на различни хора, всичко на обща стойност 12 336,82 лв.



По делото са призовани собствениците на увредените автомобили. Само една пострадала се яви в съдебната зала и заяви, че не желае да участва като страна в процеса, тъй като е получила обезщетение от застрахователя си. От другите свидетели един отказал да се яви, друг не бил намерен на адреса, но по телефона също казал, че не желае да участва в делото, трети бил нередовно призован.



Чрез адвоката си подсъдимият Борисов призна вината си, за да може да се възползва от редукциите в закона. Съдът потвърди мярката му за неотклонение "подписка".



Делото, с коректния обвинителен акт, е насрочено за 12.12.2025 г. от 9:30 ч.