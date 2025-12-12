ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новогодишен "подарък": Шофьорът, ударил 7 коли, започва 2026 г. с присъда
На предходното заседание в средата на ноември мъжът се призна за виновен и можеше да бъде осъден веднага, но обвинителният акт трябваше да бъде върнат в прокуратурата, за да бъде поправена датата на престъплението, което бе сгрешена.
Оказа се, че в диспозитива е изписано като дата на деянието 16.08.2017 г. вместо 16.08.2023 г.
В залата на Районен съд Пловдив днес се яви само приятелката на подсъдимия Борисов. Тя представи на съда официални документи за заболяването на приятеля си. Адвокатът на подсъдимия също не се яви поради здравословни причини.
Заради тези причини ход на заседанието не бе даден. Съдия Панайот Велчев отложи съдебния процес за 9 януари от 9 часа.
Борис Петров Борисов е обвинен, че на ул. "Босилек" в Пловдив при управление на л.а. БМВ е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди по седем автомобила – /“Мерцедес“, "Рено Меган“, "Опел Зафира“, "Рено Лагуна“, "Рено Клио“, "Шевролет Лачети“ и "Пежо 206“/, собственост на различни хора, всичко на обща стойност 12 336,82 лв.
