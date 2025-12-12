ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Новогодишен "подарък": Шофьорът, ударил 7 коли, започва 2026 г. с присъда
Автор: Ивет Калчишкова 11:30Коментари (0)521
© Plovdiv24.bg
45-годишният Борис Борисов, причинил значителни имуществени вреди по 7 автомобила през 2023 година, се разболя и не можа да се яви в съда, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

На предходното заседание в средата на ноември мъжът се призна за виновен и можеше да бъде осъден веднага, но обвинителният акт трябваше да бъде върнат в прокуратурата, за да бъде поправена датата на престъплението, което бе сгрешена. 

Оказа се, че в диспозитива е изписано като дата на деянието 16.08.2017 г. вместо 16.08.2023 г. 

В залата на Районен съд Пловдив днес се яви само приятелката на подсъдимия Борисов. Тя представи на съда официални документи за заболяването на приятеля си. Адвокатът на подсъдимия също не се яви поради здравословни причини. 

Заради тези причини ход на заседанието не бе даден. Съдия Панайот Велчев отложи съдебния процес за 9 януари от 9 часа. 

Борис Петров Борисов е обвинен, че на ул. "Босилек" в Пловдив при управление на л.а. БМВ е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди по седем автомобила – /“Мерцедес“, "Рено Меган“, "Опел Зафира“, "Рено Лагуна“, "Рено Клио“, "Шевролет Лачети“ и "Пежо 206“/, собственост на различни хора, всичко на обща стойност 12 336,82 лв.


Още по темата: общо новини по темата: 4
17.11.2025 Шофьорът, помлял 7 коли в "Изгрев", си призна всичко
16.08.2023 Хванаха шофьора на БМВ-то, блъснал се в 7 коли в Пловдив
16.08.2023 Полицията издирва шофьор на BMW, блъснал 7 автомобила в Пловдив
16.08.2023 6 паркирани автомобила са помлени рано тази сутрин в Пловдив






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка: Обществените площи пред къщите не са кучешка тоалет...
09:28 / 12.12.2025
Днешният празник обединява всички еснафи в Пловдив
08:28 / 12.12.2025
Пловдивчани излизат на протест днес
08:17 / 12.12.2025
"Евакуират" НАП в Пловдив
06:55 / 12.12.2025
Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които ...
06:05 / 12.12.2025
Тържествен коледен концерт с благотворителна цел ще изнесе дамски...
22:45 / 11.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
Неузнаваема и минус 66 кг
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Природни стихии
Процедурата за избор на нов главен прокурор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Midalidare Rock 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: