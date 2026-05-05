Алкохолната проба на водача на обърната кола на улица "Пере Тошев" е отрицателна, съобщи пресцентерът на МВР-Пловдив.

Plovdi24.bg припомня, днес, около 6.15 ч. тази сутрин, е получен сигнал за джип "Субару", който се обърнал на ул. "Пере Тошев". Джипът се е ударил в дърво, вследствие на което се е бил обърнал на едната си страна.

Няма пострадали oт инцидента. Дървото е прекършено, има сериозни материални щети по автомобила.

Произшествието е отработено по административен ред.

Карайте внимателно и разумно!