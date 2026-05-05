Има обърната кола на улица "Пере Тошев" до “Дейзи". Засега се минава но трудно, съобщават шофьори в социалната мрежа Фейсбук. От публикувана снимка става ясно, че джипът се е ударил в дърво, вследствие на което се е обърнал на едната си страна.

Тепърва органите на реда ще установяват обстоятелствата около пътнотранспортното произшествие, кой е шофьорът, има ли употреба на алкохол и/или наркотици, останал ли е на местопроизшествието, както и каква е първопричината за сблъсъка.

Шофирайте внимателно и разумно!