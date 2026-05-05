Сериозен е бил ударът, при който автомобил се удари в дърво в южната част на Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Мястото на инцидента е улица "Пере Тошев" в непосредствена близост до популярен билярд клуб.

Служители на полицията в града под тепетата вече са там и правят оглед на местопроизшествието. Автомобилът се е ударил в дърво, вследствие на което се е обърнал на едната си страна. Дървото е прекършено.

Тепърва органите на реда ще установяват обстоятелствата около пътнотранспортното произшествие, кой е шофьорът, има ли употреба на алкохол и/или наркотици, останал ли е на местопроизшествието, както и каква е първопричината за сблъсъка.

Шофирайте внимателно и разумно!