ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Шофьори масово нарушават правилата, за да избегнат големите задръствания в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:40Коментари (0)133
© Plovdiv24.bg
Редовни шофьори по път Е80 сигнализират за опасни ситуации на надлез "Скобелева майка“, където всеки ден се извършват забранени обратни завои.

"Пътувам всяка сутрин от Садово към Пловдив по време на големите задръствания на надлеза и ежедневно наблюдавам автомобили, които правят обратен завой към източния околовръстен път, за да избегнат опашката за слизане към града“, споделя читателят, изпратил сигнала на Plovdiv24.bg.

Според него това не са изолирани случаи – често се оформя опашка от 20 до 30 автомобила, чакащи за забранения обратен завой.

"Трябва ли да стане непоправимото и някой да загине, за да се задействат институциите?“, пита той и призовава компетентните органи да реагират.

Читателят призова Агенция "Пътна инфраструктура“, КАТ и Община Пловдив да предприемат спешни мерки – поставяне на колчета или мантинела, за да се предотвратят пътнотранспортни произшествия.

Снимкa, изпратени от читателя, показва опашката от чакащи автомобили и онагледява рисковите ситуации, които се създават ежедневно на надлеза.


Още по темата: общо новини по темата: 448
13.10.2025 »
28.09.2025 »
10.09.2025 »
15.08.2025 »
09.08.2025 »
26.06.2025 »
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Глобен шофьор, който е с над 50-годишен стаж: Нали разбирате, че ...
15:04 / 19.10.2025
Умственият капацитет удря дъното! Гражданин възмутен от вандалщин...
14:17 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а ...
10:24 / 19.10.2025
Децата ще откриват тайните на здравето в парк "Ружа"
07:00 / 19.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Шофьор: Пловдив ми е Китай!
16:39 / 18.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Удвояват околовръстното на Пловдив
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: