|Шофьори масово нарушават правилата, за да избегнат големите задръствания в Пловдив
"Пътувам всяка сутрин от Садово към Пловдив по време на големите задръствания на надлеза и ежедневно наблюдавам автомобили, които правят обратен завой към източния околовръстен път, за да избегнат опашката за слизане към града“, споделя читателят, изпратил сигнала на Plovdiv24.bg.
Според него това не са изолирани случаи – често се оформя опашка от 20 до 30 автомобила, чакащи за забранения обратен завой.
"Трябва ли да стане непоправимото и някой да загине, за да се задействат институциите?“, пита той и призовава компетентните органи да реагират.
Читателят призова Агенция "Пътна инфраструктура“, КАТ и Община Пловдив да предприемат спешни мерки – поставяне на колчета или мантинела, за да се предотвратят пътнотранспортни произшествия.
Снимкa, изпратени от читателя, показва опашката от чакащи автомобили и онагледява рисковите ситуации, които се създават ежедневно на надлеза.
