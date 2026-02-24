ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьори газят зелени площи и тротоари в "Западен", антипаркинг колчета изкъртени ден след поставянето
През изминалата седмица общинската администрация е монтирала ограничителни съоръжения на тротоара на ул. "Равнища“, в зелените площи, предвидени за разширението на Пещерско шосе, както и на ул. "Момина сълза“. Мярката е предприета заради системно паркиране в зелени площи и върху тротоари, както и заради увреждане на настилките.
По думите на Стойчева, на ул. "Момина сълза“ първоначално е било преустановено преминаването към зелените площи, но нарушителите са започнали да заобикалят, преминавайки по тротоара. Това е наложило поставянето на допълнителни антипаркинг елементи. Ден по-късно част от тях вече са били изкъртени.
Подобна е ситуацията и на Пещерско шосе, където четири ограничителни елемента са унищожени в опит да се предотврати паркирането в кал и зелени площи.
Кметът изразява надежда, че новопоставените съоръжения на ул. "Равнища“ няма да бъдат повредени и подчертава, че спазването на правилата и грижата за обществените пространства са въпрос на лична отговорност.
"Най-голямата санкция е собственото ни съзнание, а най-красивият град е този, в който всеки един се старае да поддържа красотата му“, посочва още тя в публикацията си в социалните мрежи.
Търсят спешно кръводарители за дете от Пловдив
18:51 / 24.02.2026
Един от най-цитираните учени в света в областта на психиатрията и...
17:09 / 24.02.2026
Пловдив разширява сътрудничеството с Бурса
16:41 / 24.02.2026
Марин Ергенът сподели за тежка лична загуба
15:24 / 24.02.2026
Най-старият ресторант в Пловдив отново отваря врати, но вече и с ...
14:52 / 24.02.2026
Близките на убитото семейство за решението на съда: Абсолютна под...
15:10 / 24.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
