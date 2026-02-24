© виж галерията Кметът на район "Западен“ в Пловдив Тони Стойчева сигнализира за вандализъм след поставяне на антипаркинг елементи в няколко проблемни зони в района.



През изминалата седмица общинската администрация е монтирала ограничителни съоръжения на тротоара на ул. "Равнища“, в зелените площи, предвидени за разширението на Пещерско шосе, както и на ул. "Момина сълза“. Мярката е предприета заради системно паркиране в зелени площи и върху тротоари, както и заради увреждане на настилките.



По думите на Стойчева, на ул. "Момина сълза“ първоначално е било преустановено преминаването към зелените площи, но нарушителите са започнали да заобикалят, преминавайки по тротоара. Това е наложило поставянето на допълнителни антипаркинг елементи. Ден по-късно част от тях вече са били изкъртени.



Подобна е ситуацията и на Пещерско шосе, където четири ограничителни елемента са унищожени в опит да се предотврати паркирането в кал и зелени площи.



Кметът изразява надежда, че новопоставените съоръжения на ул. "Равнища“ няма да бъдат повредени и подчертава, че спазването на правилата и грижата за обществените пространства са въпрос на лична отговорност.



"Най-голямата санкция е собственото ни съзнание, а най-красивият град е този, в който всеки един се старае да поддържа красотата му“, посочва още тя в публикацията си в социалните мрежи.