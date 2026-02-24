ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьори газят зелени площи и тротоари в "Западен", антипаркинг колчета изкъртени ден след поставянето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:36
Кметът на район "Западен“ в Пловдив Тони Стойчева сигнализира за вандализъм след поставяне на антипаркинг елементи в няколко проблемни зони в района.

През изминалата седмица общинската администрация е монтирала ограничителни съоръжения на тротоара на ул. "Равнища“, в зелените площи, предвидени за разширението на Пещерско шосе, както и на ул. "Момина сълза“. Мярката е предприета заради системно паркиране в зелени площи и върху тротоари, както и заради увреждане на настилките.

По думите на Стойчева, на ул. "Момина сълза“ първоначално е било преустановено преминаването към зелените площи, но нарушителите са започнали да заобикалят, преминавайки по тротоара. Това е наложило поставянето на допълнителни антипаркинг елементи. Ден по-късно част от тях вече са били изкъртени.

Подобна е ситуацията и на Пещерско шосе, където четири ограничителни елемента са унищожени в опит да се предотврати паркирането в кал и зелени площи.

Кметът изразява надежда, че новопоставените съоръжения на ул. "Равнища“ няма да бъдат повредени и подчертава, че спазването на правилата и грижата за обществените пространства са въпрос на лична отговорност.

"Най-голямата санкция е собственото ни съзнание, а най-красивият град е този, в който всеки един се старае да поддържа красотата му“, посочва още тя в публикацията си в социалните мрежи.


