|Шофьори: Община Пловдив е малоумна!
"Нашата малоумна община няма ли да го регулира най-накрая, тоя светофар? Трето червено чакаме, а отляво и дясно никой не излиза", обяснява човекът, който сутринта си е скъсал нервите от чакане на въпросното кръстовище.
"Това беше единственият булевард, на който нямаше задръствания. Ето нагледно пример как заради погрешно регулиран светофар се получава тапа. Не е проблемът в многото коли, в некомпетентността е", добавя пловдивчанка, която ежедневно минава през този светофар.
