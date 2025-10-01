Шофьори: Община Пловдив е малоумна!

© От средата на септември община Пловдив промени циклограмата на светофара на кръстовището на входа на Езикова гимназия "Пловдив“ на бул. "България“. Броени дни след това Plovdiv24.bg публикува мнението на пловдивчанин, който призова промяната да бъде отменена, защото това създава повече затруднения, отколкото ползи за шофьорите. Гласът му очевидно не е бил чут, защото днес друг шофьор изрази недоволството си от ситуацията там, особено в час пик:



"Нашата малоумна община няма ли да го регулира най-накрая, тоя светофар? Трето червено чакаме, а отляво и дясно никой не излиза", обяснява човекът, който сутринта си е скъсал нервите от чакане на въпросното кръстовище.



"Това беше единственият булевард, на който нямаше задръствания. Ето нагледно пример как заради погрешно регулиран светофар се получава тапа. Не е проблемът в многото коли, в некомпетентността е", добавя пловдивчанка, която ежедневно минава през този светофар.







