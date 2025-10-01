ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Шофьори: Община Пловдив е малоумна!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:18Коментари (0)1129
©
От средата на септември община Пловдив промени циклограмата на светофара на кръстовището на входа на Езикова гимназия "Пловдив“ на бул. "България“. Броени дни след това Plovdiv24.bg публикува мнението на пловдивчанин, който призова промяната да бъде отменена, защото това създава повече затруднения, отколкото ползи за шофьорите. Гласът му очевидно не е бил чут, защото днес друг шофьор изрази недоволството си от ситуацията там, особено в час пик:

"Нашата малоумна община няма ли да го регулира най-накрая, тоя светофар? Трето червено чакаме, а отляво и дясно никой не излиза", обяснява човекът, който сутринта си е скъсал нервите от чакане на въпросното кръстовище.

"Това беше единственият булевард, на който нямаше задръствания. Ето нагледно пример как заради погрешно регулиран светофар се получава тапа. Не е проблемът в многото коли, в некомпетентността е", добавя пловдивчанка, която ежедневно минава през този светофар.

 



Още по темата: общо новини по темата: 123
21.09.2025 »
17.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
06.05.2025 »
05.05.2025 »
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Само на 29 години е бил загиналият до Пловдив моторист
13:23 / 01.10.2025
В Пловдив правят най-модерния велопарк у нас
13:05 / 01.10.2025
Тестваха сирените, чухте ли ги добре?
11:10 / 01.10.2025
Двама са в болница след автобусната катастрофа в Пловдив
10:36 / 01.10.2025
Стана ясна причината за автобусната катастрофа в Пловдив
10:18 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:38 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Генерален план за движение ще моделира трафика
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: