© Променена е циклограмата на светофара на кръстовището на входа на Езикова гимназия "Пловдив“ на бул. "България“, съобщиха в края на миналата работна седмица от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



В тази връзка читател на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да разкаже как всъщност това решение е създало още по-големи главоболия на шофьорите, минаващи оттам:



"Здравейте. Пиша Ви във връзка с новата организация на движението по бул. "България", в частност светофара на кръстовището при подхода за паркинга към езиковите гимназии. От събота този светофар е настроен да пуска движението по бул. "България" поетапно, а не както беше преди това - в двете посоки на булеварда едновременно да има зелен, съответно червен сигнал.



Сутрин към 7:30 часа опашката и в трите ленти в двете посоки вече е над 500-600 метра. Основният трафик в тази част на бул. "България" е от идващите от и към Пазарджик, близките населени места западно от града, както и значителна част от трафика по околовръстния път, част от трафика от магистрала "Тракия" към Пловдив, промишлената зона на Радиново и обратно.



Осъзнавам решението на контролните органи, че благоприятстват и улесняват учениците и техните родители, но не смятам, че предишната организация възпрепятстваше левия завой и пристигането в училище навреме. Естествено много от родителите искат да оставят своето дете точно пред входа на гимназията, за да са сигурни, че то ще влезе в час, а няма да отиде да изпие едно кафе преди това.



Е, пак няма как да сте сигурни, че ще влезе в час. Единственото, което се наблюдава в момента, е създаване на още един затруднен участък на един от изходите на града. Обичайно задръстването в час пик след края на работния ден започваше от Общинския приют за бездомни кучета. С тази организация на въпросния светофар задръстването в посока Пазарджик ще започва още преди кръстовището на бул. "България" с бул. "Васил Априлов".



Апелирам светофарната уредба в този участък да се върне в предишния режим на работа, в противен случай освен гражданите, отиващи на работа сутрин, в капана на задръстването ще бъдат учениците и техните родители.



И предвид, че ще има вълна от плюещи и недоволни от коментара - не, не съм от Пазарджик, роден съм и продължавам да живея в Пловдив".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.