ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчанин към Общината: Направихте голяма глупост, върнете стария режим!
Автор: Васил Динев 08:01Коментари (2)3555
©
Променена е циклограмата на светофара на кръстовището на входа на Езикова гимназия "Пловдив“ на бул. "България“, съобщиха в края на миналата работна седмица от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

В тази връзка читател на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да разкаже как всъщност това решение е създало още по-големи главоболия на шофьорите, минаващи оттам:

"Здравейте. Пиша Ви във връзка с новата организация на движението по бул. "България", в частност светофара на кръстовището при подхода за паркинга към езиковите гимназии. От събота този светофар е настроен да пуска движението по бул. "България" поетапно, а не както беше преди това - в двете посоки на булеварда едновременно да има зелен, съответно червен сигнал.

Сутрин към 7:30 часа опашката и в трите ленти в двете посоки вече е над 500-600 метра. Основният трафик в тази част на бул. "България" е от идващите от и към Пазарджик, близките населени места западно от града, както и значителна част от трафика по околовръстния път, част от трафика от магистрала "Тракия" към Пловдив, промишлената зона на Радиново и обратно. 

Осъзнавам решението на контролните органи, че благоприятстват и улесняват учениците и техните родители, но не смятам, че предишната организация възпрепятстваше левия завой и пристигането в училище навреме. Естествено много от родителите искат да оставят своето дете точно пред входа на гимназията, за да са сигурни, че то ще влезе в час, а няма да отиде да изпие едно кафе преди това.

Е, пак няма как да сте сигурни, че ще влезе в час. Единственото, което се наблюдава в момента, е създаване на още един затруднен участък на един от изходите на града. Обичайно задръстването в час пик след края на работния ден започваше от Общинския приют за бездомни кучета. С тази организация на въпросния светофар задръстването в посока Пазарджик ще започва още преди кръстовището на бул. "България" с бул. "Васил Априлов".

Апелирам светофарната уредба в този участък да се върне в предишния режим на работа, в противен случай освен гражданите, отиващи на работа сутрин, в капана на задръстването ще бъдат учениците и техните родители. 

И предвид, че ще има вълна от плюещи и недоволни от коментара - не, не съм от Пазарджик, роден съм и продължавам да живея в Пловдив".



Още по темата: общо новини по темата: 121
12.09.2025 Светофар до големи училища в Пловдив вече работи на три фази
12.09.2025 Даваме 300 000 лева за нов Генерален план за организация на движението
06.05.2025 Държиков: За втори път ще правя Генерален план за организация на движението на Пловдив
05.05.2025 Новият заместник-кмет: Транспортът в Пловдив не е само движението на
автобуси
04.05.2025 Последният светофар при един от изходите на Пловдив вещае големи опасности
09.02.2025 Пловдивчанин предложи нова организация на движението на оживено кръстовище в "Южен"
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Кажете ми едно нещо което тая управа е направила като хората?! Имам усещането,че са назначавани с конкурс по некадърност!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Жена от Пловдив: Затваряйте прозорците! От Шекера обгазяват!
21:10 / 16.09.2025
Археолог: На Небет тепе трябва да има контролиран достъп
08:10 / 17.09.2025
Дани Каназирева дебютира пред публика
17:39 / 16.09.2025
Недоволство заради булевард в Пловдив! Кметът на района: Отворен ...
07:45 / 17.09.2025
Започна обновяването на две ключови улици в Пловдив
15:42 / 16.09.2025
Лоша новина за жилищата в Пловдив
15:40 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: