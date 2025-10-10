Шофьор от Пловдив заобиколи магистралата, за да стигне до София

© Фейсбук Шофьор от Пловдив опита да стигне до София по алтернативни пътища заради продължаващите ремонти и тапи по магистрала "Тракия". Ето какво установи той:



"За няколко дни опитах всички алтернативни пътища от Пловдив към София и обратно. Включително минах и по този път с дупките след Ихтиман. Няма да го коментирам. Пловдив-Пазарджик-Белово до Ихтиман става. После следва надупчен "път".



Отсечката Вакарел-Поибрене, която е другата алтернатива, също е под всякаква критика. Малко по-добре от другия. До Панагюрище се ядва. Преди два дни минах през Панагюрище, Поибрене, Петрич, Смолско, Байлово до Горна Малина.



Отсечката Поибрене - Петрич пак дупки бол... Изводът е, че алтернативи има, но такива, за които препоръчвам автомобил с висока проходимост или служебен (сиреч колата да не е твоя). Единственият нормален път е Подбалканският, но пък доста се обикаля. Или си висиш на магистралата и това е".