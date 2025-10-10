ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор от Пловдив заобиколи магистралата, за да стигне до София
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46Коментари (0)3966
© Фейсбук
Шофьор от Пловдив опита да стигне до София по алтернативни пътища заради продължаващите ремонти и тапи по магистрала "Тракия". Ето какво установи той:

"За няколко дни опитах всички алтернативни пътища от Пловдив към София и обратно. Включително минах и по този път с дупките след Ихтиман. Няма да го коментирам. Пловдив-Пазарджик-Белово до Ихтиман става. После следва надупчен "път".

Отсечката Вакарел-Поибрене, която е другата алтернатива, също е под всякаква критика. Малко по-добре от другия. До Панагюрище се ядва. Преди два дни минах през Панагюрище, Поибрене, Петрич, Смолско, Байлово до Горна Малина.

Отсечката Поибрене - Петрич пак дупки бол... Изводът е, че алтернативи има, но такива, за които препоръчвам автомобил с висока проходимост или служебен (сиреч колата да не е твоя). Единственият нормален път е Подбалканският, но пък доста се обикаля. Или си висиш на магистралата и това е".


Още по темата: общо новини по темата: 720
09.10.2025 Ето я новата магистрала "Тракия"
09.10.2025 АПИ променя движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт
08.10.2025 АПИ, защо причинявате това на шофьорите по АМ "Тракия"?
08.10.2025 Затварят АМ "Тракия" по 4 пъти на ден между Пловдив и София!
07.10.2025 Тировете тотално са затапили АМ "Тракия"
07.10.2025 Ново 20: 4 пъти следобед за по 30 минути ще се спира изцяло трафикът по АМ "Тракия"
Още новини от Новини от Пловдив:
Важен ден за Дебора в Пловдив
08:23 / 10.10.2025
Новият асфалт на "Александър Стамболийски" пропадна
20:23 / 09.10.2025
Министър идва в Пловдив, за да прави смях. "Жена" му го поставя в...
16:57 / 09.10.2025
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско з...
16:45 / 09.10.2025
Силвена Роу от Пловдив: 70% от младите в България имат инсулинова...
08:31 / 10.10.2025
В Пловдив и още два града е най-топло
15:47 / 09.10.2025

