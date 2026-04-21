За тежко нарушение на закона за движение по пътищата сигнализира редовен читател на Plovdiv24.bg. Човекът ни изпрати и кратко видео, заснето в кръстовището между улиците "Колхида" и "Модър" в Пловдив.

На кадрите красноречиво се вижда наглото поведение на таксиметров шофьор, който от лента, предназначена за завиване единствено наляво, прави десен завой - при това не червен сигнал на светофара.

"Не стига че от лентата за ляв завой зави надясно, при което засече автомобила, движещ се направо, ами всичко при това на червен светофар! Ей, няма оправия, да не изпусне парите", не крие разочарованието си пловдивчанинът, който ни изпрати сигнала.

Според българското законодателство глобата за преминаване на червен светофар в България е 76,69 евро (150 лева) и отнемане на 10 контролни точки. При повторно нарушение санкцията се увеличава на 102,26 евро (200 лева), а свидетелството за управление се отнема за 1 месец.