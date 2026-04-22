"Когато си на аварийни и закъсняваш с графика - всичко е позволено". Така читател на Plovdiv24.bg лаконично описа онова, на което е станал свидетел вчера. Точното място е булевард "Македония" в участъка между кръстовищата с улиците "Трети март" и "Даме Груев".

Видеорегистраторът на човека е заснел опасно изпреварване от страна на шофьор на автобус номер 11 от масовия градски транспорт в Пловдив, който с действията си застрашава останалите участници в движението.

Какво казва Законът за движение по пътищата относно единичната непрекъсната линия?

На всички ППС е забранено да застъпват и пресичат единичната непрекъсната линия. Разрешено е пресичането й само когато с нея е очертана границата на платното за движение.

Нарушаването на единична непрекъсната осева линия (застъпване/пресичане) в България обикновено се наказва с глоба от 50 евро и отнемане на 8 контролни точки. Глобата може да варира, ако нарушението е довело до по-сериозни последствия или е комбинирано с други забрани.