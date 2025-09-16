ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор: Два километра колона не мърда от час
Автор: Георги Кирилов 09:16Коментари (2)2268
Новата учебна година стартира преди точно 24 часа и от днес движението в почти целия Пловдив отново е много натоварено, предава Plovdiv24.bg.

Шофьори съобщават, че тапата по булевард "Александър Стамболийски" в южната част на града е огромна, а автомобилите едва пъплят.

"Дойде 15 септември и целият квартал пак е в ремонт. Два километра колона не мърда от час", не крие недоволството си жител на Пловдив.


Новите сгради по булеварда са фраш със селски навлеци , разказаха му играта на квартала
+3
 
 
Га купувахте евтино на зИлену- ни ривахти. Са ривете. И се пречкате из целия град докато карата чаветата на другия край на града в "елитното" училище, а след това стоите в задръстване към третия край на града, та да идете да робувате
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

