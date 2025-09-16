ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор: Два километра колона не мърда от час
Шофьори съобщават, че тапата по булевард "Александър Стамболийски" в южната част на града е огромна, а автомобилите едва пъплят.
"Дойде 15 септември и целият квартал пак е в ремонт. Два километра колона не мърда от час", не крие недоволството си жител на Пловдив.
