Новата учебна година стартира преди точно 24 часа и от днес движението в почти целия Пловдив отново е много натоварено, предава Plovdiv24.bg.



Шофьори съобщават, че тапата по булевард "Александър Стамболийски" в южната част на града е огромна, а автомобилите едва пъплят.



"Дойде 15 септември и целият квартал пак е в ремонт. Два километра колона не мърда от час", не крие недоволството си жител на Пловдив.