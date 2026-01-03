ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шест търговци в Пловдивска област са глобени заради спекула
Това стана ясно от съвместно изявление на Анна Митова – директор на дирекция "Комуникации“ в НАП, и Александър Колячев – председател на КЗП, по време на поредната инспекция на двете институции.
Анна Митова уточни, че част от проверките се провеждат след сигнали от граждани и социалните мрежи, но не всички са верни.
"В някои случаи сигналите се оказват фалшиви“, отбеляза тя.
От октомври досега са издадени 69 акта за необосновано повишаване на цени в цялата страна. Контролът обхваща широк спектър от стоки и услуги, а не само тези от първа необходимост. В Пловдивска област до момента са санкционирани шест обекта.
Митова обясни, че при установяване на нарушение се проверява цялата верига – от производител, през доставчик, до търговец.
"Ако стока е доставена с вече завишена цена, се проследява как се е стигнало до увеличението и дали е икономически обосновано“, уточни тя.
Председателят на КЗП Александър Колячев посочи, че най-често сигналите към комисията са свързани с отказ за приемане на някоя валута или, след 1 януари, с нежелание за връщане на ресто в евро. По неговите думи, Комисията е извършила над 4000 проверки по въпроса за двойното обозначаване на цените, като нарушения са констатирани в 5% от случаите.
От първите дни на новата година НАП и КЗП проверяват по около 400 обекта дневно. Нови обобщени резултати от проверките се очакват в началото на следващата седмица.
