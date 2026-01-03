ИЗПРАТИ НОВИНА
Шест търговци в Пловдивска област са глобени заради спекула
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14
©
Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) извършват ежедневни проверки на ценообразуването на стоки и услуги в страната. Целта е да се предотврати необосновано поскъпване и да се защитят както потребителите, така и коректният бизнес.

Това стана ясно от съвместно изявление на Анна Митова – директор на дирекция "Комуникации“ в НАП, и Александър Колячев – председател на КЗП, по време на поредната инспекция на двете институции.

Анна Митова уточни, че част от проверките се провеждат след сигнали от граждани и социалните мрежи, но не всички са верни.

"В някои случаи сигналите се оказват фалшиви“, отбеляза тя.

От октомври досега са издадени 69 акта за необосновано повишаване на цени в цялата страна. Контролът обхваща широк спектър от стоки и услуги, а не само тези от първа необходимост. В Пловдивска област до момента са санкционирани шест обекта.

Митова обясни, че при установяване на нарушение се проверява цялата верига – от производител, през доставчик, до търговец.

"Ако стока е доставена с вече завишена цена, се проследява как се е стигнало до увеличението и дали е икономически обосновано“, уточни тя.

Председателят на КЗП Александър Колячев посочи, че най-често сигналите към комисията са свързани с отказ за приемане на някоя валута или, след 1 януари, с нежелание за връщане на ресто в евро. По неговите думи, Комисията е извършила над 4000 проверки по въпроса за двойното обозначаване на цените, като нарушения са констатирани в 5% от случаите.

От първите дни на новата година НАП и КЗП проверяват по около 400 обекта дневно. Нови обобщени резултати от проверките се очакват в началото на следващата седмица.


03.01.2026 Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече премахнаха лева от стоките
03.01.2026 Българите посрещнаха първите 48 часа в еврозоната с изключително висока активност при картовите плащания и операциите на банкомати
03.01.2026 933 хиляди картови транзакции за първите 48 часа след приемането на еврото
03.01.2026 БНБ обясни как ще бъдат унищожавани българските левове
03.01.2026 Компания излезе с позиция след самоволно поставена табела от нейна служителка
служителка
03.01.2026 Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Катастрофа до SPS, на мястото има само една кола!
15:56 / 03.01.2026
Възможно ли е градският транспорт в Пловдив да стане безплатен?
15:38 / 03.01.2026
Комисар Пламен Иванов: Полицейската професия е призвание, а интер...
13:40 / 03.01.2026
Родител: Полицаи глобиха сина ми, но наказанието е твърде сурово
12:00 / 03.01.2026
Пловдив се готви за Йордановден: Водосвет, литийно шествие и хвър...
10:00 / 03.01.2026
Георги Стаменов: Годината беше тежка, но сравнително успешна за р...
08:30 / 03.01.2026

Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
Отиде си великият Димитър Пенев!
Електронно таксуване в градския транспорт
Статистика: