Заради реконструкция на моста над р. Пясъчник се въвежда временна организация на движението на ул. "Рогошко шосе", съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта".



За времето от 19.08.2025 г. до 30.09.2025 г. движението ще се осъществява двупосочно само в западното платно, а източното остава затворено.



От ОП "ОКТ“ призовават водачите да карат внимателно и да спазват временната организация на движение.



