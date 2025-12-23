ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сдружение "Бизнесът за Пловдив" застана зад д-р Ангел Ставрев
Сдружение "Бизнесът за Пловдив“ изразява своята категорична и недвусмислена подкрепа към д-р Ангел Ставрев – дългогодишен член на Сдружението, уважаван специалист, обществено значима личност и създател на изключително важна медицинска структура за Пловдив и региона.
Д-р Ставрев е човек, който повече от три десетилетия посвещава професионалния си живот на грижата за здравето, живота и надеждата на хиляди семейства. Под негово ръководство е създадена болница, която е символ на сигурност, медицина на високо ниво и човешко отношение. Това наследство е част от облика и достойнството на Пловдив – град с традиции в медицината, културата и предприемаческия дух.
В контекста на развиващия се публичен казус около УСБАЛАГ "Селена“ и обвиненията по отношение на д-р Ставрев, Сдружението счита за важно да подчертае фундаменталните правни и морални принципи, върху които се гради демократичното общество: презумпцията за невинност, уважението към човешкото достойнство и правото на справедливо и безпристрастно разглеждане на всеки случай.
Д-р Ставрев има пълното право да защити своята професионална чест и своя обществен авторитет, да бъде изслушан и оценяван единствено на основата на факти и доказателства, а не на предположения. Това право е негова институционална и човешка защита. Убедени сме, че ясното установяване на фактите ще бъде от полза за всички – за обществото, за медицинската система и за самата истина.
Уставът на Сдружение "Бизнесът за Пловдив“ ни задължава да подкрепяме личности с доказан обществен принос, да защитаваме техния професионален интегритет и да отстояваме ценности като морал, почтеност и обществена отговорност. В лицето на д-р Ставрев виждаме именно тези ценности – устойчивост, длъжностно чувство и уважение към хората, на които служи.
Считаме, че името и делото на д-р Ангел Ставрев заслужават същото уважение и достойнство, каквито той е давал на пациентите си и на професията. Подкрепяме го не само като член на нашата общност, но и като човек, който е създал реална стойност за Пловдив – медицинска, човешка и икономическа.
Сдружение "Бизнесът за Пловдив“ застава зад д-р Ангел Ставрев до окончателното изясняване на случая по установения от закона ред. Ние вярваме, че фактите ще говорят сами за себе си и че справедливостта ще бъде постигната чрез професионално разследване и обективно решение.
Вярваме също така, че уважението към обществения принос на д-р Ставрев е важна част от уважението към града, към неговите лекари и към всички, които изграждат бъдещето на Пловдив.
