Катастрофа е станала на бул. "Коматевско шосе" в днешния следобед, предава репортер на Plovdiv24.bg. Ударили са се електрически автомобил и товарен микробус - малко след кръстовището с булевард "Александър Стамболийски" в посока "Коматево".

От полицията няма официална информация за сблъсъка, но най-вероятно пътнотранспортното произшествие се е разминало само с материални щети и без сериозно пострадали хора.

Причините за възникването на инцидента тепърва ще се изясняват от органите на реда. Според очевидци става въпрос за неспазване на дистанция или разсейване от страна на единия от водачите.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.