По повод Деня на Земята, Община Пловдив започва мащабна инициатива за разделно събиране на отработени масла (ОМ). От 22 до 24 април 2026 г. гражданите ще имат възможност да се освободят от опасния отпадък напълно безвъзмездно в мобилни пунктове из целия град.

За екологичната кампания съобщиха от пресцнетъра на администрацията, информира Plovdiv24.bg. Инициативата се провежда съвместно с "Ойл Рециклейшън“ ЕООД и цели да предотврати изхвърлянето на масла в природата или незаконното им изгаряне.

График на мобилните пунктове по райони:

22.04.2026 г. от 09:00 до 12:00 ч., район Източен – кръстовище на ул. "Стоян Щипков“ и ул. "Месемврия“;

22.04.2026 г. от 13:00 до 16:00 ч., район Тракия – паркингът на гара "Тракия“;

23.04.2026 г. от 09:00 до 12:00 ч., район Северен – пред автогара "Север“ до магазин "Лидл“;

23.04.2026 г. от 13:00 до 16:00 ч., район Централен – бул. "Шести септември“, паркингът зад Т-Маркет (срещу стадиона);

24.04.2026 г. от 09:00 до 12:00 ч., район Южен – продължението на бул. "Македония“ срещу магазин "Лидл“;

24.04.2026 г. от 13:00 до 16:00 ч., район Западен – паркинг на ул. "Ранни лист“ до паркинга на църквата "Св. Троица“.

Защо е важно да не изхвърляме маслата в канала?

Мащабите на замърсяване са стряскащи – само 1 литър отработено масло е способен да отрови до 1 милион литра вода. Попаднали в почвата или канализацията, тези масла се разграждат изключително трудно. Освен това, при изгаряне в домашни условия те отделят канцерогенни вещества, които вдишваме всички ние.

Алтернатива за всеки делничен ден

Ако не успеете да посетите мобилните пунктове, можете да предадете маслата си всеки делничен ден на постоянната площадка: Адрес: ул. "Брезовско шосе“ №180, склад №215.

Община Пловдив припомня, че следващата подобна кампания е планирана за края на годината – в периода 23–25 ноември.