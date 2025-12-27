© виж галерията С благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай в Пловдив бе открит първият в България рождественски фотофестивал с ясно изразена църковна и духовна насоченост – "С нами Бог“, както и съпътстващата го фотоизложба, посветена на светлия празник Рождество Христово.



Събитието се организира от редакционната колегия на списание "Духовен път“ – официално периодично издание на Пловдивска митрополия, което го превръща в уникален прецедент в културния и църковния живот на страната. За първи път църковно издание застава в основата на национален и международен фотофестивал с ясно изразена православна насоченост.



Още при първото си издание фестивалът отчита изключително висок международен интерес – участие взеха над 350 фотографи от 17 държави, които изпратиха повече от 2000 фотографии. Тези мащаби ясно показват, че темите за вярата, Църквата и духовното наследство имат силен отклик далеч извън границите на България.



Освен международния фотоконкурс и изложбата, фестивалът включва и образователен и духовен елемент. В рамките на събитието се проведе мастърклас по фотография в Митрополитски храм "Св. Марина“, който събра професионални фотографи и любители в автентична църковна среда – рядко срещан и новаторски формат за страната.



Рождественският фотофестивал "С нами Бог“ има и ясно изразена благотворителна насоченост. Предстои провеждането на благотворителна вечер с фотоаукцион, по време на която подбрани фотографии, направени от председателя на журито г-н Минко Михайлов ще бъдат предложени с кауза, а събраните средства ще бъдат дарени за благотворителни цели.



Фотоизложбата е разположена във фоайето на Дом на културата "Борис Христов“ – Пловдив и ще бъде отворена за посещения от 19 декември 2025 г. до 19 януари 2026 г., при свободен достъп за всички желаещи.



Организаторите подчертават, че "С нами Бог“ не е еднократно събитие, а заявка за дългосрочен международен духовно-културен проект, който отваря ново пространство за диалог между Църквата, изкуството и съвременния човек и поставя Пловдив в центъра на православната визуална култура.