|Родители от Хуманитарната: Вече 4 пъти казвате различни срокове за приключване
Тя се проведе непосредствено след инспекцията на ремонта на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий“ вчера.
По време на нея стана ясно, че допълнителната постройка в източната част на училището не е включена в големия проект за модернизиране и в момента в нея се намира част от администрацията на училищата и архивите им.
След приключването на мащабния ремонт директорите на двете училища пожелаха съдействие от районния кмет за ремонтирането на физкултурния салон и конкретната пристройка.
Разбира се, основната тема бе текущият ремонт и бъдещето на децата. Родителите настояха за линеен график и ясни срокове.
Техническият ръководител на обекта Калин Митенски заяви, че 99% от сериозните проблеми са отстранени, но има 1%, при които всичко е възможно.
Той не смееше да бъде категоричен в отговора си, защото някой неща не зависят от него, а във всеки ремонт има технологично време.
"Не очаквам по-голяма изненада от тази с изгнилите греди. Надявам се до края на месец май строителните дейности да приключат. В момента на терен са 48 работници. Ще се опитаме поетапно да издаваме етажите и да започнем от източното крило. Реставрационните дейности могат да започнат още по време на строителните, но е рано да говорим и затова."
От своя страна председателят на Родителския съвет Никола Симов отсече "Надявам се" обаче не ни устройва като отговор".
Директорът на ОУ"Княз Александър 1" Гергана Янева попита не е ли възможно да се увеличи работната ръка на обекта, за да се скъсят сроковете.
Въпросът й отново не получи конкретен отговор. Уточнено бе, че не може частично сградата да се въведе в експлоатация.
"Ремонтът започна на 5 юни 2025 и евентуално ще приключи на 5 юни тази година. Така ли да разбирам?", попита директорът на Хуманитарната гимназия Емил Начев.
Инж. Митенски преповтори, че се надява до края на май строителните дейности да приключат, за да може сградата да бъде реставрирана, въведена в експлоатация и почистена. Той допълни, че в срок от 10 дни ще бъде изготвен линейния график.
След 105 дни от пристигането на първите австрийски греди, можем да се похвалим с първите резултати от ремонта. А първоначално целият ремонт можеше да приключи за 100 дни.
