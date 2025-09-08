ИЗПРАТИ НОВИНА
Ремонтите в пловдивските училища приключват с рекордни темпове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:19
Община Пловдив завърши в срок мащабния ремонт на ОУ "Райна Княгиня“. Само за два месеца училището бе изцяло обновено и е готово да посрещне учениците за първия учебен ден на 15 септември.

Заместник-кметът на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков, директорът на училището и техническият ръководител на проекта инспектираха извършените дейности и обявиха, че обектът е напълно готов за старта на учебната година.

"За голямо наше щастие тук буквално бяха извършени чудеса за толкова кратко време – активната фаза на ремонта продължи около два месеца, а в миналото подобни дейности са отнемали повече от година. Работи се с изключително качествени материали и резултатът е училище, което по всичко прилича на частно – модерно, уютно и енергийно ефективно. Това е поредното бижу за нашите деца, защото образованието и интелектът на младите хора са бъдещето на Пловдив,“ заяви Владимир Темелков.

Ремонтът обхваща нова топлоизолация и обновена фасада; цялостна енергийна ефективност; окачени тавани с акустика; нови инсталации; модерни санитарни възли на четири етажа; седем класни стаи с нови настилки;освежени кабинети и общи пространства и нов физкултурен салон с модерен дизайн и настилка.

"Колосален труд и много интензивна работа с качествени материали – това стои зад видимия резултат. Сутрин по 40–50 души работеха от ранни зори до късно вечер. Благодарение на синхрона между общината, училището и изпълнителя успяхме да завършим навреме. Родителите могат да бъдат спокойни – на 15 септември откриваме учебната година в напълно обновен интериор,“ подчерта директорката на ОУ "Райна Княгиня“.

Учебните кабинети ще бъдат пребоядисвани поетапно, след одобрен график от директор и изпълнител.

Техническият ръководител допълни: "Направихме и невъзможното, за да изпълним обещаното. Децата ще започнат учебната година в ново училище, отговарящо на всички съвременни изисквания.“

С този проект Община Пловдив показва, че инвестицията в образованието е приоритет и че модернизирането на училищната инфраструктура е ключ към по-добри условия за развитие на децата и бъдещето на града.

Обновяването на училищната инфраструктура не спира само с "Райна Княгиня“. В ОУ "Димитър Талев“ ремонтите също приключват навреме и училището ще отвори врати за новата учебна година. В ОУ "Яне Сандански“ новата сграда и физкултурният салон вече са завършени, а основният ремонт ще приключи до средата на октомври, като родителите са в постоянен контакт с общината и знаят, че усилията си струват. В НУ "Св. Климент Охридски“ се изгражда нов корпус, който ще разшири възможностите на училището, докато старата сграда вече е основно ремонтирана.

Към тези постижения се добавят и още добри новини – за първи път в Пловдив училище е оборудвано с модерна климатизация и вентилация, в район "Централен“ се изграждат нови пристройки, в "Тракия“ е избран изпълнител за нова детска ясла, а в "Южен“ приключва ремонтът на детска ясла "Зора“.

"Лятото беше напрегнато, но донесе много поводи за гордост – сгради, които стават все по-модерни, безопасни и привлекателни. Най-голямото признание е, че родителите искат децата им да учат именно в тези обновени училища. Това показва, че сме в правилната посока,“ допълни заместник-кметът на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков.


Някаква информация и за Хуманитарната гимназия
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: