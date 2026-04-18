Критичен участък от "Ягодовско шосе“ остава неасфалтиран и разкопан вече половин година, превръщайки се в сериозно изпитание за шофьорите в Пловдив. Мястото пред Пречиствателната станция ежедневно предизвиква задръствания, които блокират движението и изпитват търпението на гражданите.

За проблема информира Plovdiv24.bg, след като в редакцията постъпи сигнал от редовен читател, потърсил съдействие за разрешаване на ситуацията. По негови думи преминаването през района е изключително затруднено, а в пиковите часове се образуват "брутални тапи“, които блокират достъпа до основни пътни артерии.

Въпреки многократните опити на пловдивчанина да се свърже с различни институции и да сигнализира за опасното състояние на пътя, до момента резултат няма. Институциите са ограничили действията си единствено до даването на обещания, докато асфалтовата настилка пред Пречиствателната станция все още липсва.

"Звънях къде ли не. Моля Ви за съдействие“, споделя потърпевшият, подчертавайки, че шест месеца са напълно достатъчен срок за извършването на необходимите ремонтни дейности. Жителите на района и преминаващите шофьори настояват за незабавна намеса на компетентните органи, за да се нормализира трафикът и да се гарантира безопасността на движението.