Повод за писмото са сигнали и въпроси, постъпили от граждани, както и от експерти в областта на транспортните системи, анализа на данни и интелигентните градски решения. Основният въпрос, който съветникът поставя, е дали общинската администрация е готова да направи публична информацията, която вече се събира в реално време.
Според Матеев, отварянето на GPS данните би позволило по-ефективен контрол върху работата на превозвачите и би повишило качеството на услугата. Той подчертава, че подобна мярка може да бъде реализирана сравнително бързо чрез конкретни действия от страна на общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта“.
"Когато данните са публични, обещанията за контрол се превръщат в измерима отговорност“, посочва той, допълвайки, че прозрачността е основата на модерното управление.
Практиката вече е утвърдена в редица европейски градове като Грац, Прага и Виена, където подобни данни се използват както за граждански контрол, така и за оптимизация на транспортните услуги. Според съветника, Пловдив има сходен мащаб с някои от тези градове и може да приложи успешни модели.
Публичният достъп до данните би позволил проследяване на ключови показатели като спазване на разписанията, интервали между автобусите и закъсненията по линиите. Това, по думите му, би довело до по-високо доверие от страна на гражданите и по-добро управление на системата.
Изявлението идва на фона на заявката на кмета Костадин Димитров, че градският транспорт е приоритет №1 за администрацията и че контролът върху превозвачите ще бъде засилен.
Въпреки това, Матеев подчертава, че състоянието на транспортната система в Пловдив остава проблемно. Той критикува липсата на дългосрочна визия и подчертава, че проблемите са натрупвани с години, както от настоящото, така и от предишни управления.
"Не е нормално във втория по големина град в България да не се предлага качествена транспортна услуга“, коментира още той.
Според него въпросът за публичността на GPS данните не е нито технологичен, нито правен, а изцяло зависи от управленска практика и политическа воля. Съветникът настоява за ясен отговор от страна на общинската администрация.
Plovdiv24.bg припомня, че 50 нови автобуса започват да се движат по линиите на градския транспорт в Пловдив началото на тази седмица. Превозните средства са с екологичен стандарт Евро 6, задвижвани на газ и с нископодова конструкция, която улеснява достъпа на трудноподвижни пътници.
Основният превозвач Петко Ангелов обяви пред БНР, че не е той човекът, който може да пусне таблата по спирките и да даде приложение на телефоните.
Кметът Костадин Димитров пък обяви в интервю за Plovdiv24.bg, че се подготвя новия Генерален план за организация на движението, в който ще бъдат включени нови линии, а някои маршрути ще се актуализират.
Теодор Трифонов1985
преди 38 мин.
Нямаме хубав транспорт
bpfc 1912
преди 1 ч. и 27 мин.
Ако общината си върши работата, ако има истински контрол, дори да е частен превозвач, нещата ще бъдат ОКЕЙ. Обаче общината в последните 12/15 години бездейства, тя обслужва корпоративните интереси, а не тези на гражданите. Ето защо ОПГерб занулиха града...
