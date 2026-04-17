България има нужда от стабилност, ясна посока и доказани резултати. Това заяви кметът на Пловдив и областен ръководител на ГЕРБ в града Костадин Димитров на среща с ръководството и екипа на пловдивски предприятия.

На нея присъстваха още Георги Георгиев, Красимир Терзиев, Петя Петкова и Даниела Дженева от кандидат-депутатската листа на ГЕРБ-СДС за Пловдив, които представиха успешните политики по време на управленията на ГЕРБ и приоритетите за следващите 4 години.

"ГЕРБ-СДС има дълга визитка за всичко, което е изградила през изминалите години. Фактите говорят, че ГЕРБ е партията, която е направила най-много инфраструктурни обекти“, изтъкна Костадин Димитров.

Той припомни, че преди управлението на кабинета "Желязков“ с мандата на ГЕРБ, България бе получила само 6% от 15-те милиарда лева по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Заварихме блокирани средства и риск България да загуби милиарди. Планът за възстановяване и устойчивост беше буквално спрян. Дойде ГЕРБ в коалиционно правителство, с хиляди компромиси и с партии, които са противоположни по идеология, в името на една-единствена цел – да спасим Плана за възстановяване и устойчивост и да влезе България в еврозоната и Шенген“, заяви кметът на Пловдив.

Той припомни, че благодарение на спасените средства по Плана за възстановяване и устойчивост в момента в Пловдив се санират 24 жилищни сгради, Народната библиотека "Иван Вазов“, Домът за възрастни хора "Свети Василий Велики“.

Костадин Димитров посочи модернизацията на основни пътни артерии в Пловдив, обновяването на обществени сгради и реализацията на значими проекти, сред които Голямоконарско, Кукленско, Рогошко шосе, ул. "Славянска“, кино "Космос“, стадионите "Христо Ботев“, "Локомотив“ и "Марица“, модернизирана образователна среда.

Досегашният министър на правосъдието Георги Георгиев и втори в листата на ГЕРБ-СДС за Пловдив разказа за свършеното по време на мандата си.

"По време на мандата ми като министър на правосъдието бяха приети законови промени, с които бе спряна дейността на частни домове, чиито собственици държаха в нечовешки условия възрастните хора и изкарваха милиони на гърба на тяхното страдание и болка. Приели сме 50 закона за една година, благодарение на които бяха отключени 2 милиарда евро, които вече са в държавния бюджет. От тях с 800 милиона лева започнаха мащабни ремонти на 80 дома за възрастни хора, които ще приключат до няколко месеца“, посочи Георги Георгиев.

"За да бъде държавата ни правова, тя трябва да гарантира живота, здравето и достойнството на хората. Няма как да се свърши работа, ако държавата влиза от криза в криза и от избори в избори. Изцяло от нас зависи кой как ще управлява България. Това се решава на 19 април, затова за ред, работа и растеж гласувайте за ГЕРБ-СДС с номер 15 в интегралната бюлетина“, апелира Георги Георгиев.

Третият в кандидатската листа Красимир Терзиев изтъкна, че икономическата програма на ГЕРБ предвижда през 2030 година минимална работна заплата и средна пенсия от 1000 евро, минимална пенсия – 500 евро.

"Имаме ясна визия и реални резултати зад гърба си. Не говорим с обещания, а с постигнатото – инфраструктура, инвестиции и развитие, които променят средата за живот и бизнес. България може повече – но само със стабилно управление, ясни приоритети и силна подкрепа. Време е да продължим напред с работа, резултати и растеж. Моят призив към Вас е на изборите на 19 април гласувайте за ГЕРБ-СДС с №15“, апелира областният координатор на ГЕРБ в Пловдив и член на Изпълнителната комисия на партията Костадин Димитров.