Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
Автор: Диана Бикова 15:34Коментари (1)2904
Казусът с разрушаването и предстоящото застрояване на територията на автогара "Север" в Пловдив стигна до Министерството на културата, респективно - Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Сградата е построена по проект на изтъкнатия архитект Любомир Шинков, който е автор и на емблематичното кино "Космос". 

В сигнал до Plovdiv24.bg от "Гражданска инициатива за архитектурно наследство" информират за новото развитие:

"Уважаеми колеги от медиите на град Пловдив, изпращам Ви този сигнал във връзка с планираното разрушаване на автогара "Север", предвидено за началото на 2026 г. Информирам Ви, че към днешна дата вече са предприети официални законови стъпки за защита на обекта. Подадено е искане до НИНКН и Министерство на културата за деклариране на сградата като недвижима

културна ценност на техниката и индустрията. Подадено е и допълнение към искането до НИНКН и Министерство на културата за обстоятелства, представляващи непосредствена заплаха за физическото оцеляване на сградата на автогара "Север".

Защо случаят е критичен?

Сградата е знаков проект на  арх. Любомир Шинков (автор на Братската могила и кино "Космос"). Тя притежава уникални характеристики на модернизма – смела конзолна стоманобетонна козирка и специфични окачени стъклени фасади, които осигуряват визуална връзка между интериора и пероните. Разрушаването ѝ би било поредният удар върху архитектурното наследство на Пловдив.

Освен това - разрушаването на прилежащата сграда в непосредствена близост до основния корпус на автогара "Север" е извършено чрез тежка механизация, което създава интензивни механични вибрации. Процесът по разчистване на остатъчните отпадъци и тежката дейност по тяхното доразбиване и извозване създават непосредствен риск от нарушаване на статичната устойчивост на автогарата.

Съществува обоснована опасност повърхностните към момента пукнатини и щети по фасадата (включително по знаковата конзолна козирка) да прераснат в структурни и непоправими повреди, което ще обезсмисли бъдещата консервация на обекта."

Сигналът за автогара "Север" официално е заведен в деловодната система на Министерството на културата. Очаква се разпореждане към НИНКН за спешна инспекция.


Е те го бутнаха и сега чак стигна до министерството, тия пасти сме ги яли, а Презастрой яде молитвена закуска в Сащ с пари от наще данъци. Що да не
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

