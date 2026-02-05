ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
В сигнал до Plovdiv24.bg от "Гражданска инициатива за архитектурно наследство" информират за новото развитие:
"Уважаеми колеги от медиите на град Пловдив, изпращам Ви този сигнал във връзка с планираното разрушаване на автогара "Север", предвидено за началото на 2026 г. Информирам Ви, че към днешна дата вече са предприети официални законови стъпки за защита на обекта. Подадено е искане до НИНКН и Министерство на културата за деклариране на сградата като недвижима
културна ценност на техниката и индустрията. Подадено е и допълнение към искането до НИНКН и Министерство на културата за обстоятелства, представляващи непосредствена заплаха за физическото оцеляване на сградата на автогара "Север".
Защо случаят е критичен?
Сградата е знаков проект на арх. Любомир Шинков (автор на Братската могила и кино "Космос"). Тя притежава уникални характеристики на модернизма – смела конзолна стоманобетонна козирка и специфични окачени стъклени фасади, които осигуряват визуална връзка между интериора и пероните. Разрушаването ѝ би било поредният удар върху архитектурното наследство на Пловдив.
Освен това - разрушаването на прилежащата сграда в непосредствена близост до основния корпус на автогара "Север" е извършено чрез тежка механизация, което създава интензивни механични вибрации. Процесът по разчистване на остатъчните отпадъци и тежката дейност по тяхното доразбиване и извозване създават непосредствен риск от нарушаване на статичната устойчивост на автогарата.
Съществува обоснована опасност повърхностните към момента пукнатини и щети по фасадата (включително по знаковата конзолна козирка) да прераснат в структурни и непоправими повреди, което ще обезсмисли бъдещата консервация на обекта."
Сигналът за автогара "Север" официално е заведен в деловодната система на Министерството на културата. Очаква се разпореждане към НИНКН за спешна инспекция.
