Район в Пловдив забравя за дупките по улиците

© Един от районите на Пловдив се подготвя да закърпва дупки за 151 200 лева, информира Plovdiv24.bg. Заместник-кметът на район “Тракия" Ивайло Дуков е възложител на обществена поръчка за текущи ремонти и изкърпване на пътни участъци на улици до края на 2026 година или до изчерпване на финансите.



Избраният изпълнител ще трябва да прави асфалтобетонови изкърпвания, асфалтови кръпки или поправка на деформации в настилката при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон за площи над 30 кв.м., направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон; изкърпване на асфатобетонова настилка със студена асфалтова смес без изрязване на нарушена пътна настилка при аварийни ремонти през зимните условия



Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 18 август, а на следващия ден ще бъдат отворени подадените заявления/оферти.



Към датата на обявяване на обществената поръчка възложителят, район “Тракия", е осигурил 75 000 лева без ДДС. Останалите 75 000 лева без ДДС ще бъдат допълнително осигурени от общинския бюджет.