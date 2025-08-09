ИЗПРАТИ НОВИНА
Район в Пловдив забравя за дупките по улиците
Автор: Данислава Вълкова 19:13Коментари (0)999
Един от районите на Пловдив се подготвя да закърпва дупки за 151 200 лева, информира Plovdiv24.bg.  Заместник-кметът на район “Тракия" Ивайло Дуков е възложител на обществена поръчка за текущи ремонти и изкърпване на пътни участъци на улици до края на 2026 година или до изчерпване на финансите.

Избраният изпълнител ще трябва да прави асфалтобетонови изкърпвания, асфалтови кръпки или поправка на  деформации в настилката при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон за площи над 30 кв.м., направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон; изкърпване на асфатобетонова настилка със студена асфалтова смес без изрязване на нарушена пътна настилка при аварийни ремонти през зимните условия

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 18 август, а на следващия ден ще бъдат отворени подадените заявления/оферти.

Към датата на обявяване на обществената поръчка възложителят, район “Тракия", е осигурил 75 000 лева без ДДС. Останалите 75 000 лева без ДДС ще бъдат допълнително осигурени от общинския бюджет.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

