|Район "Северен" със специално събитие за Деня на народните будители
Всеки жител на района може да номинира свой съсед, учител, доброволец, културен деятел или общественик, който със своите действия допринася за развитието и духовното израстване на нашето общество.
Обявеният срок за участие е до 5 ноември 2025 г, като номинациите се изпращат на имейл pr@severen.plovdiv.bg
Необходима информация в номинацията е име на номинирания, кратко описание защо номинираният заслужава отличието "Будител на район Северен", име и телефон за контакт на подателя, както и телефон за връзка на номинирания.
След приключване на приема на номинации комисия ще подбере финалистите, а чрез обществено допитване в социалните мрежи гражданите ще могат да изберат своя "Будител на район Северен 2025".
"Тази инициатива е нашият начин да кажем "Благодаря" на хората, които с труд, доброта и отдаденост правят живота в Северен по-смислен и човечен. Искаме да ги покажем и вдъхновим още повече пловдивчани да следват техния пример," споделя кметът на район "Северен" Венцислава Любенова.
Нека заедно отдадем заслужено признание на съвременните будители сред нас!
