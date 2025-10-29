ИЗПРАТИ НОВИНА
Район "Северен" със специално събитие за Деня на народните будители
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:42
©
В навечерието на Деня на народните будители, район "Северен" обявява старта на инициативата "Будител 2025", която има за цел да отличи хората, вдъхновяващи с делата си, просветителския си дух и добрите си примери в общността.

Всеки жител на района може да номинира свой съсед, учител, доброволец, културен деятел или общественик, който със своите действия допринася за развитието и духовното израстване на нашето общество.

Обявеният срок за участие е до 5 ноември 2025 г, като номинациите се изпращат на имейл pr@severen.plovdiv.bg

Необходима информация в номинацията е име на номинирания, кратко описание защо номинираният заслужава отличието "Будител на район Северен", име и телефон за контакт на подателя, както и телефон за връзка на номинирания.

След приключване на приема на номинации комисия ще подбере финалистите, а чрез обществено допитване в социалните мрежи гражданите ще могат да изберат своя "Будител на район Северен 2025".

"Тази инициатива е нашият начин да кажем "Благодаря" на хората, които с труд, доброта и отдаденост правят живота в Северен по-смислен и човечен. Искаме да ги покажем и вдъхновим още повече пловдивчани да следват техния пример," споделя кметът на район "Северен" Венцислава Любенова.

Нека заедно отдадем заслужено признание на съвременните будители сред нас!


