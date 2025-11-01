ИЗПРАТИ НОВИНА
Район "Източен" отбеляза тържествено Деня на народните будители
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32
©
виж галерията
С вдъхновение, гордост и плам, най-големите деца от детска градина "Наталия“ отбелязаха Деня на народните будители с вълнуващ концерт изпълнен със стихове, песни, танци и исторически възстановки. В предверието на салона бе организирана изложба по образователен проект "Народните будители и аз" на децата от 3-та А група.

Гост на събитието беше г-н Русинов- кмет на район "Източен ", който подари много книги, интерактивни игри и занимания на малките артисти.

Родолюбци от 4-та група почетоха делото на Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев и още много други велики българи, посветили живота си на просвещението и свободата.

Историческият акцент на празничната програма бе написването на славянските букви от светите братя Кирил и Методий, в които роли се превъплътиха Самуил Димитров и Николай Средев. В ролята на Паисий бе Йордан Алексиев.

Събитието докосна сърцата на всички присъстващи и ни напомни, че духът на будителите живее във всяко дете, което обича родното слово и пази българските традиции.

В края на тържеството, отец Ангел от църквата "Свети пророк Илия", отслужи тържествен водосвет за здраве и благоденствие на всички деца.

Мило и тържествено беше отбелязан празникът и в Детска градина "Щастливо детство", където нетърпеливи  да се изявят бяха малки и големи.  Те показаха завидни знания за  народните будители пред районния кмет Емил Русинов,  който благодари за усилията на всички учители и на Евгения Попиванова  - директор на детското заведение, като подари на всички деца книги, албуми и  енциклопедии  с пожелание да уважават своите учители,  които са съвременните будители.

"Честит Ден на народните будители. Да помним и следваме завета на онези, които ни научиха да четем, мислим и вярваме в доброто.“, пожела Русинов.

Сред официалните гости в  ДГ “Щастливо детство“ бяха Николай Чунчуков- главен секретар на Областна администрация Пловдив, Георги Гатев - кмет на район "Тракия“ и проф. Красимир Асенов - заместник кмет.

Празнични събития се състояха  във всички детски градини на район "Източен“, които също получиха подаръци от Емил Русинов по повод 1 ноември – Ден на народните будители.  

Цялата училищна образователна гилдия подобаващо отбеляза големия празник  и се включи в голямото градско шествие.

По повод на празника и с признателност Емил Русинов награди педагози от район "Източен“ с билети за театрална постановка.


Зареждане! Моля, изчакайте ...



