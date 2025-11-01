ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Район "Източен" отбеляза тържествено Деня на народните будители
Гост на събитието беше г-н Русинов- кмет на район "Източен ", който подари много книги, интерактивни игри и занимания на малките артисти.
Родолюбци от 4-та група почетоха делото на Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев и още много други велики българи, посветили живота си на просвещението и свободата.
Историческият акцент на празничната програма бе написването на славянските букви от светите братя Кирил и Методий, в които роли се превъплътиха Самуил Димитров и Николай Средев. В ролята на Паисий бе Йордан Алексиев.
Събитието докосна сърцата на всички присъстващи и ни напомни, че духът на будителите живее във всяко дете, което обича родното слово и пази българските традиции.
В края на тържеството, отец Ангел от църквата "Свети пророк Илия", отслужи тържествен водосвет за здраве и благоденствие на всички деца.
Мило и тържествено беше отбелязан празникът и в Детска градина "Щастливо детство", където нетърпеливи да се изявят бяха малки и големи. Те показаха завидни знания за народните будители пред районния кмет Емил Русинов, който благодари за усилията на всички учители и на Евгения Попиванова - директор на детското заведение, като подари на всички деца книги, албуми и енциклопедии с пожелание да уважават своите учители, които са съвременните будители.
"Честит Ден на народните будители. Да помним и следваме завета на онези, които ни научиха да четем, мислим и вярваме в доброто.“, пожела Русинов.
Сред официалните гости в ДГ “Щастливо детство“ бяха Николай Чунчуков- главен секретар на Областна администрация Пловдив, Георги Гатев - кмет на район "Тракия“ и проф. Красимир Асенов - заместник кмет.
Празнични събития се състояха във всички детски градини на район "Източен“, които също получиха подаръци от Емил Русинов по повод 1 ноември – Ден на народните будители.
Цялата училищна образователна гилдия подобаващо отбеляза големия празник и се включи в голямото градско шествие.
По повод на празника и с признателност Емил Русинов награди педагози от район "Източен“ с билети за театрална постановка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 163
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Костадин Димитров: Днес се прекланяме за почит
08:10 / 01.11.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршр...
07:35 / 01.11.2025
Пловдив почернява от полиция
07:00 / 01.11.2025
Повече градски автобуси по някои линии
05:25 / 01.11.2025
Пловдив чества Деня на народните будители с шествие, концерти и м...
00:10 / 01.11.2025
Облагородиха и залесиха района около Гребната база в Пловдив
21:11 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS