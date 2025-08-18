© виж галерията Тази сутрин в 5:30 часа е възникнал пожар на територията на Депото за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по открит способ в с. Шишманци, община Раковски с оператор община Пловдив. Обектът притежава комплексно разрешително, издадено през 2009 г. и актуализирано през 2022 г. по реда на Закона за опазване на околната среда.



Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) незабавно реагира и се отправи на място за установяване на ситуацията и предприемане на необходимите действия. Изискано е от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) разполагането на мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в реално време. Станцията ще бъде позиционирана съобразно посоката на вятъра, за да се оцени въздействието от пожара върху околната среда и здравето на населението.



Измерваните от станцията данни ще бъдат със средночасова честота, като окончателната оценка се извършва на база средноденонощни стойности по утвърдената методология. Станцията ще остане на терен до пълното потушаване на пожара и докато е необходимо за надеждно проследяване на качеството на въздуха.



РИОСВ – Пловдив ще публикува резултатите от извършващия се мониторинг на интернет страницата си и ще информира своевременно обществеността за обстановката.