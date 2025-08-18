ЗАРЕЖДАНЕ...
|РИОСВ Пловдив с незабавни действия заради пожара на депото в Шишманци
Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) незабавно реагира и се отправи на място за установяване на ситуацията и предприемане на необходимите действия. Изискано е от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) разполагането на мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в реално време. Станцията ще бъде позиционирана съобразно посоката на вятъра, за да се оцени въздействието от пожара върху околната среда и здравето на населението.
Измерваните от станцията данни ще бъдат със средночасова честота, като окончателната оценка се извършва на база средноденонощни стойности по утвърдената методология. Станцията ще остане на терен до пълното потушаване на пожара и докато е необходимо за надеждно проследяване на качеството на въздуха.
РИОСВ – Пловдив ще публикува резултатите от извършващия се мониторинг на интернет страницата си и ще информира своевременно обществеността за обстановката.
