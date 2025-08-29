Пътниците от дерайлирaлия влак се превозват с автобуси до Пловдив

© Пътниците от бърз влак № 8610 от Бургас за София, който дерайлира близо до гара Калитиново, се превозват с автобуси до Пловдив. Осигурена е връзка с влак № 1622, който заминава в 13:25 ч. за София.



Ето и официалната информация от НКЖИ:



След инцидента с дерайлирането на първия вагон от бърз влак № 8610 от Бургас за София в района на гара Калитиново, към момента се предприемат всички необходими действия за осигуряване на безопасността и придвижването на пътниците до крайната им дестинация.



От мястото на инцидента до жп гара Калитиново пътниците бяха превозени с микробуси. На гара Калитиново бяха осигурени два автобуса, които вече превозват пътниците към гара Пловдив. Оттам те ще продължат за София с влак по направлението. Ще бъде осигурена връзка с влак № 1622 от Пловдив, който заминава в 13:25 ч.



От 10.30 ч. движението на пътническите влакове в участъка Стара Загора - Калитиново се осъществява с намалена скорост само по единия път, откъдето е осигурена пропускателна способност. Движението на товарните влакове ще бъде преустановено до изтегляне на дерайлиралия вагон.



На всички пътници е раздадена вода.



На място са екипи на железопътния превозвач и на НКЖИ, които оказват съдействие и предоставят информация.