ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пътниците от дерайлирaлия влак се превозват с автобуси до Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:19Коментари (0)137
©
Пътниците от бърз влак № 8610 от Бургас за София, който дерайлира близо до  гара Калитиново, се превозват с автобуси до Пловдив. Осигурена е връзка с влак № 1622, който заминава в 13:25 ч. за София.

Ето и официалната информация от НКЖИ:

От 10.30 ч. движението на влаковете в частъка Стара Загора - Калитиново се осъществява с намалена скорост по единия път.

Осигурен е превоз за пътниците от бързия влак от Бургас за София.

След инцидента с дерайлирането на първия вагон от бърз влак № 8610 от Бургас за София в района на гара Калитиново, към момента се предприемат всички необходими действия за осигуряване на безопасността и придвижването на пътниците до крайната им дестинация.

От мястото на инцидента до жп гара Калитиново пътниците бяха превозени с микробуси. На гара Калитиново бяха осигурени два автобуса, които вече превозват пътниците към гара Пловдив. Оттам те ще продължат за София с влак по направлението. Ще бъде осигурена връзка с влак № 1622 от Пловдив, който заминава в 13:25 ч.

От 10.30 ч. движението на пътническите влакове в участъка Стара Загора - Калитиново се осъществява с намалена скорост само по единия път, откъдето е осигурена пропускателна способност. Движението на товарните влакове ще бъде преустановено до изтегляне на дерайлиралия вагон.

На всички пътници е раздадена вода.

На място са екипи на железопътния превозвач и на НКЖИ, които оказват съдействие и предоставят информация.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Влаковете ще преминават през участъка на инцидента с 5 километра ...
11:09 / 29.08.2025
Заради детски фестивал се променя движението в участък от булевар...
10:20 / 29.08.2025
Стотици пловдивчани остават без вода днес
10:41 / 29.08.2025
Изгарянето на животни в Пловдив е преустановено, мерките за биоси...
09:43 / 29.08.2025
Нов път до Пловдив с ограничение от 70 км/ч в гъсто застроен учас...
09:16 / 29.08.2025
Обновиха пътната маркировка на места в "Северен"
08:39 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
12:31 / 27.08.2025
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
22:22 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
08:43 / 27.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждат кръгово кръстовище на Кукленско шосе
Български национален отбор по футбол
Световна черна хроника
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: