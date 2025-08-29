ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пътниците от дерайлирaлия влак се превозват с автобуси до Пловдив
Ето и официалната информация от НКЖИ:
От 10.30 ч. движението на влаковете в частъка Стара Загора - Калитиново се осъществява с намалена скорост по единия път.
Осигурен е превоз за пътниците от бързия влак от Бургас за София.
След инцидента с дерайлирането на първия вагон от бърз влак № 8610 от Бургас за София в района на гара Калитиново, към момента се предприемат всички необходими действия за осигуряване на безопасността и придвижването на пътниците до крайната им дестинация.
От мястото на инцидента до жп гара Калитиново пътниците бяха превозени с микробуси. На гара Калитиново бяха осигурени два автобуса, които вече превозват пътниците към гара Пловдив. Оттам те ще продължат за София с влак по направлението. Ще бъде осигурена връзка с влак № 1622 от Пловдив, който заминава в 13:25 ч.
От 10.30 ч. движението на пътническите влакове в участъка Стара Загора - Калитиново се осъществява с намалена скорост само по единия път, откъдето е осигурена пропускателна способност. Движението на товарните влакове ще бъде преустановено до изтегляне на дерайлиралия вагон.
На всички пътници е раздадена вода.
На място са екипи на железопътния превозвач и на НКЖИ, които оказват съдействие и предоставят информация.
