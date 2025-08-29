Влаковете ще преминават през участъка на инцидента с 5 километра в час

© Движението на влакове през жп гара Калитиново няма да се спира. Композициите ще преминават по път II с намалена скорост, съобщиха за Plovdiv24.bg от НКЖИ.



Припомняме, че тази сутрин, около 9:00 часа, при излизане от жп гара Калитиново, дерайлира първият вагон на бърз влак № 8610 от Бургас за София. Няма пострадали пътници и железопътен персонал. Дерайлирала е само еднатата талига на първи вагон.



Инцидентът е станал на новата железопътна линия. Към момента не е ясно дали има щети по трасето.



Ръководството на НКЖИ е взело решение да не се спира движението в района на инцидента. Издадено е нареждане влаковете да преминават през участъка по втората линия с 5 километра в час.