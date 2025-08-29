ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дерайлира първият вагон на бърз влак от Бургас за София
На място незабавно са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността. Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи. Инспектори от Районна Железопътна Инспекция-Пловдив също пътуват към гара Калитиново.
Движението в участъка временно е преустановено, като за пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт. БДЖ и НКЖИ поднасят извинения за причиненото неудобство и уверяват, че безопасността на пътниците остава основен приоритет.
