Пускат маршрутките до Скутаре, Рогош и Маноле, но две села остават без
350 жители на Строево са се подписали в общоселска подписка, че искат петицата да продължи да обслужва селото. Ангелов обаче е категоричен, че това няма да се случи, защото представителите на сдружението "Бъдеще за Труд" персонално го обиждат и прехвърлят върху него проблема с транспорта.
По предложение на превозвача в петък в 18 ч. в читалището на Труд се свиква общоселско събрание. Ще се закарат един микробус и един автобус. На събранието хората ще кажат какво искат. Жителите вече са декларирали, че искат линията да продължи да се обслужва.
Община "Марица" да отдели в бюджета си пари за субсидии и компенсации, така както община Пловдив, защото никой не плаща курсовете до селата, препоръчва Ангелов.
Проблемът с транспорта ескалира в последния месец, след като по инициатива на сдружение "Бъдеще за Труд" всяка неделя се провеждат протести.
Обслужването на линиите с номера 5 и 8 е с временен договор, по спешна мярка, възложена от областния управител проф. Христина Янчева.
Насроченото за понеделник заседание на областната транспортна комисия е отложено, за да се изчакат промените в Закона за автомобилните превози. С тях трябва да отпадне задължението за използване на автогари по междуселищните автобусни линии за общините, чийто административен център попада областен център. Предложението вече е внесено за разглеждане в Народното събрание от народния представител Цвета Караянчева. Има уверение, че това ще стане в рамките на следващата седмица.
