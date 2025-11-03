Пускат "Рогошко шосе" преди Коледа

© Ремонтираният участък на "Рогошко шосе" се очаква да бъде завършен в началото на декември. Отсечката е с дължина около 3 километра - от разклона за гробищата към изхода на Пловдив при землищната граница с община "Марица". Чак след приключване на строителните работи ще бъде пуснато и самото движение на автомобилите, предава Plovdiv24.bg.



Водачи напомнят, че ремонтът им създава безкрайни проблеми. От началото на ремонта движението е спряно и е пренасочено към "Скобелева майка" и "Карловско шосе". Планирано готовият участък да се асфалтира следващата седмица, ако не вали.



Подземната инфраструктура е подменена и вече са направени водопроводът и канализацията. Оформени са тротоарите и са поставени стълбовете за модерно улично осветление. Лампи ще има от моста на "Адата" до границата с община "Марица", е тротоарите ще са от двете страни на пътното платно. Проектът не предвижда покрай шосето да има велоалея, нито платната да бъдат разширени.



Мостът на река Пясъчник вече е ремонтиран и се очаква следващата седмица да започне асфалтирането на готовия участък, ако не вали. Двата долни пласта асфалт са с дебелина 20 сантиментра и вече са сложени. Върху тях ще има още 18 см настилка - биндер и износващ слой полимермодифициран асфалто-бетон.



Участъкът от разклона за гробищата до моста на "Адата" ще се ремонтира през 2026 г., ако Община Пловдив предвиди финанси в бюджета си.



Припомняме, че ремонтът започна след осигуряването на държавно финансиране в размер на около 11 милиона лева. Средствата са част от 100-те милиона лева, които се отпускат от държавния бюджет за инфраструктурните проекти на Пловдив. След приключване на работата по тази част от обекта ще се продължи в урбанизираната територия. Там не се предвижда спиране на движението.