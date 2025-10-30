Шофьор: Това не е нормално!

© Продължаващият ремонт на "Рогошко шосе" продължава да създава затруднения за шофьорите, използващи тази пътна артерия. Днес с Plovdiv24.bg се свърза наш редовен читател, който не скри недоволството си:



"Здравейте! Бихте ли могли като медия да разберете кога ще приключи ремонтът на "Рогошко шосе"? Бяха обещали няколко пъти през октомври да се завърши ремонта и да продължи към урбанизираната част в едно платно, но Рогошко е все още затворено.



Днес задръстването на Карловско шосе стигна до обръщалото на автобусите. Това не е нормално - човек да не може да стигне навреме на работа!".



