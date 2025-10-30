ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор: Това не е нормално!
"Здравейте! Бихте ли могли като медия да разберете кога ще приключи ремонтът на "Рогошко шосе"? Бяха обещали няколко пъти през октомври да се завърши ремонта и да продължи към урбанизираната част в едно платно, но Рогошко е все още затворено.
Днес задръстването на Карловско шосе стигна до обръщалото на автобусите. Това не е нормално - човек да не може да стигне навреме на работа!".
Очаквайте продължение!
