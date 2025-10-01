© Две трети от долните пластове от пътната настилка на ремонтирания участък от "Рогошко шосе" вече са направени. Изпълняваме в график дейностите, съобщи за Plovdiv24.bg инж. Паун Иванов от фирма "Иса 2000", която извършва реконструкцията на възловата пътна артерия.



Ремонтът на "Рогошко шосе" се извършва в участък с дължина 4,5 километра от разклона за траурен парк "Север" към изхода на Пловдив при землищната граница с община "Марица". Движението на автомобили е спряно, но се стремим да не пречим на бизнеса, допълни Иванов.



Подземната инфраструктура е подменена и вече са направени водопроводът и канализацията. Оформени са тротоарите и са поставени стълбовете за модерно улично осветление. След изграждането на новата пътна основа е започнало и полагането на долните пластове асфалт.



Настилката ще е с дебелина 28 сантиметра, като 20 см от тях са първите два пласта. След това се слага биндер и накрая износващ слой полимермодифициран асфалто-бетон. По договор, реконструкцията трябва да се направи за 160 календарни дни.



Припомняме, че ремонтът започна след осигуряването на държавно финансиране в размер на около 11 милиона лева. Средствата са част от 100-те милиона лева, които се отпускат от държавния бюджет за инфраструктурните проекти на Пловдив. След приключване на работата по тази част от обекта ще се продължи в урбанизираната територия. Там не се предвижда спиране на движението.



