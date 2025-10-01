ИЗПРАТИ НОВИНА
Дрон засне ремонта на "Рогошко шосе"
Автор: Диана Бикова 14:45
Две трети от долните пластове от пътната настилка на ремонтирания участък от "Рогошко шосе" вече са направени. Изпълняваме в график дейностите, съобщи за Plovdiv24.bg инж. Паун Иванов от фирма "Иса 2000", която извършва реконструкцията на възловата пътна артерия.

Ремонтът на "Рогошко шосе" се извършва в участък с дължина 4,5 километра от разклона за траурен парк "Север" към изхода на Пловдив при землищната граница с община "Марица". Движението на автомобили е спряно, но се стремим да не пречим на бизнеса, допълни Иванов.

Подземната инфраструктура е подменена и вече са направени водопроводът и  канализацията. Оформени са тротоарите и са поставени стълбовете за модерно улично осветление. След изграждането на новата пътна основа е започнало и  полагането на долните пластове асфалт.

Настилката ще е с дебелина 28 сантиметра, като 20 см от тях са първите два пласта. След това се слага биндер и накрая износващ слой полимермодифициран асфалто-бетон. По договор, реконструкцията трябва да се направи за 160 календарни дни.

Припомняме, че ремонтът започна след осигуряването на държавно финансиране в размер на около 11 милиона лева. Средствата са част от 100-те милиона лева, които се отпускат от държавния бюджет за инфраструктурните проекти на Пловдив. След приключване на работата по тази част от обекта ще се продължи в урбанизираната територия. Там не се предвижда спиране на движението.



Изглежда напредват, спрямо срока. Пътят беше затворен на 1ви Август 2025. Срокът е 160 дена. Така, че на 8 Януари 2026г ще видим какви са ги свършили. До тогава спорна работа! Времете тиктата (остават 99 дена).
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

