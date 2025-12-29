Първото евро на Gen Z: Страх, хаос и кутия цигари

© През последните няколко седмици поколението Gen Z стана своеобразен пример за свободата и промяната, която България желае.



Дни преди въвеждането на еврото попитахме именно младите хора подготвени ли са за еврото и буди ли то притеснение у тях. Не пропуснахме да ги попитаме какво е първото нещо, което ще си закупят в евро.



Голяма част от анкетираните предполагат, че ще настане лек хаос през първите дни, през които може да плащаме с двете валути. Притесненията им са свързани с готовността на търговците и институциите.



"Представям си първите дни хаотични, ще има обърквания, опашки и напрежение сред хората", каза млад пловдивчанин.



Пловдивчанка, която често пътува до по-малки населени места, разясни, че хората там се запасяват с хранителни продукти както по времето на ковид пандемията.



Част от тях изразиха съмнение, че нещата ще се случват по-начина, по който е описан от властите.



"Основният риск, които виждам, е краткосрочна ценова спекула при част от дребните търговци. Дано НАП си свършат работата, защото това може да се ограничи".



Всички млади хора споделиха, че ще предпочитат да плащат разходите си с карта, но са си набавили и малко евро, ако се наложи.



"Имам 20 евро в брой за спешни случай, но няма да ползвам левове".



Други смятат да продължат да пращат с левове до края на месец януари и нямат в наличност евро.



Сред повече от 20 анкетирани само една млада дами си призна, че ще използва калкулатор при плащане на сметка в магазин или заведение.



Въпреки че са позитивно настроени, младите очакват да има измами с фалшива валута и голямо покачване на цените, което и без друго се усеща от месеци насам.



"Хранителните стоки са с почти двойни цени. Надявам се след въвеждането на еврото тенденцията да не продължи", каза пред репортер на Plovdiv24.bg млад пловдивчанин, работещ на 3 места, за да се издържа.



Всеизвестен факт е, че поколението Gen Z принадлежи на света и за него пътуванията са част от ежедневието. Тази причина кара повечето от тях да се радват, че вече ще плащат с единната валута в Европа и няма да се налага да превалутират. Други са категорични - губим автентичност и се сливаме с другите.



Първото нещо, което част от анкетираните ще си закупят с първото евро, е кутия цигари. Други път ще се наградят с дюнер и айрян или друга вкуснотия в Новогодишната нощ, а трети ще си купят карта за лифта в Пампорово.



Разбира се, младите хора са скептични, че през първите години стандартът на живот ще се повиши. Въпреки това те работят активно в различни сектори в България и очакват да получат по-големи европейски заплати след 1 януари 2026.