ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Първото евро на Gen Z: Страх, хаос и кутия цигари
Автор: Ивет Калчишкова 19:50Коментари (2)1922
©
През последните няколко седмици поколението Gen Z стана своеобразен пример за свободата и промяната, която България желае. 

Дни преди въвеждането на еврото попитахме именно младите хора подготвени ли са за еврото и буди ли то притеснение у тях. Не пропуснахме да ги попитаме какво е първото нещо, което ще си закупят в евро.

Голяма част от анкетираните предполагат, че ще настане лек хаос през първите дни, през които може да плащаме с двете валути. Притесненията им са свързани с готовността на търговците и институциите.

"Представям си първите дни хаотични, ще има обърквания, опашки и напрежение сред хората", каза млад пловдивчанин.

Пловдивчанка, която често пътува до по-малки населени места, разясни, че хората там се запасяват с хранителни продукти както по времето на ковид пандемията.

Част от тях изразиха съмнение, че нещата ще се случват по-начина, по който е описан от властите. 

"Основният риск, които виждам, е краткосрочна ценова спекула при част от дребните търговци. Дано НАП си свършат работата, защото това може да се ограничи".

Всички млади хора споделиха, че ще предпочитат да плащат разходите си с карта, но са си набавили и малко евро, ако се наложи.

"Имам 20 евро в брой за спешни случай, но няма да ползвам левове".

Други смятат да продължат да пращат с левове до края на месец януари и нямат в наличност евро.

Сред повече от 20 анкетирани само една млада дами си призна, че ще използва калкулатор при плащане на сметка в магазин или заведение.

Въпреки че са позитивно настроени, младите очакват да има измами с фалшива валута и голямо покачване на цените, което и без друго се усеща от месеци насам.

"Хранителните стоки са с почти двойни цени. Надявам се след въвеждането на еврото тенденцията да не продължи", каза пред репортер на Plovdiv24.bg млад пловдивчанин, работещ на 3 места, за да се издържа. 

Всеизвестен факт е, че поколението Gen Z принадлежи на света и за него пътуванията са част от ежедневието. Тази причина кара повечето от тях да се радват, че вече ще плащат с единната валута в Европа и няма да се налага да превалутират. Други са категорични - губим автентичност и се сливаме с другите. 

Първото нещо, което част от анкетираните ще си закупят с първото евро, е кутия цигари. Други път ще се наградят с дюнер и айрян или друга вкуснотия в Новогодишната нощ, а трети ще си купят карта за лифта в Пампорово. 

Разбира се, младите хора са скептични, че през първите години стандартът на живот ще се повиши. Въпреки това те работят активно в различни сектори в България и очакват да получат по-големи европейски заплати след 1 януари 2026.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Да си купиш ентусиазирано с евро ориенталски благинки като цигари, дюнер и айрян звучи леко смешно. Може би тези Gen Z потребители са прихванали от двойното мислене (дабълтинк) на родителите си. Да мразиш долари и евро, но да нямаш и стотинка или копейка спестявания във валута, която "обичаш".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив почина политикът, който си татуира Ахмед Доган
20:15 / 29.12.2025
Пловдивчани посегнаха към "Бурканбанк", станаха опашки
19:37 / 29.12.2025
30-ина души поискаха в Пловдив запазване на лева
19:20 / 29.12.2025
Пожарната в Пловдив: Ако фойерверките не сработят, не трябва да с...
16:41 / 29.12.2025
Любезни дами обслужват експедитивно чакащи на опашки в полицията
16:18 / 29.12.2025
Арборист: Готов съм да съдействам!
14:25 / 29.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
15:39 / 27.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
16:36 / 27.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
16:29 / 28.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Почина Мария Карафезиева
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Kатастрофи Великотърновско
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: