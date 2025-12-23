ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Проучване: Коледната трапеза в Пловдив ще струва средно 168,34 лева
То сравнява цените на основните продукти за Коледа в различни градове у нас. Средно коледната трапеза ще струва около 170 лева за четиричленно семейство.
В Ловеч обаче покупката на тези продукти излиза 172,19 лева, а в Монтана – 165,55 лева. Само в още един град пазарът ще ни излезе над 170 лева и това е Варна – 171 лева. За Пловдив сметката показва 168.34.
В кошницата влизат 2 килограма свинско месо, замразено пиле, ориз, картофи, зеленчуци, продукти за баница, пресни и сушени плодове, ядки, както и бутилка ракия, вино и шампанско.
Цената на свинското се оказва ной-висока именно в Ловеч, където за 2 кг потребителят ще плати 34 лева. За същото количество в Бургас цената излиза с 4 лева по-малко.
Замразените пилета отново са най-скъпи в Ловеч, като за 1,4 кг потребителят плаща 13,50 лева, докато в Монтана ще му струва 11 лева. бутилка ракия също варира от 13 лева за 0,700 л в Благоевград до 15,50 лева във Варна и София.
Миналата година коледната кошница е била с 15-20 лева по-евтина, показват още данните на САПИ, цитирани от pariteni.bg. Тогава пазарът е струвал на потребителите от 155 лева в Благоевград, до 165 лева в Пловдив и Русе.
През 2023 г. цените са били още по-ниски и коледната трапеза е излизала от 149 лева в Благоевград до 164 лева в Ловеч и Пловдив. 135 лева са плащали жителите на Монтана за същия пазар през 2022 г., а тези в Благоевград – 144 лева. Най-скъпо преди четири години е било в Русе – 161 лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 143
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 69 години, има три деца от...
19:41 / 22.12.2025
Кола помля разделителната ограда по бул. "Цар Борис Трети Обедини...
19:21 / 22.12.2025
Жалба срещу решение на община Пловдив за 10 милиона лева
18:45 / 22.12.2025
Специален концерт на Moonspell със симфоничен оркестър в Пловдив
18:15 / 22.12.2025
Коледно-новогодишна програма на община Пловдив
18:00 / 22.12.2025
Новият шеф на Апелативна прокуратура-Пловдив встъпи в длъжност
16:20 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS