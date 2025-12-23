ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Проучване: Коледната трапеза в Пловдив ще струва средно 168,34 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:54Коментари (0)87
© Фокус
виж галерията
Коледната трапеза излиза най-скъпо в Ловеч, а най-малко ще платят жителите на Монтана, показва изследване на Системата за агропазарна информация.

То сравнява цените на основните продукти за Коледа в различни градове у нас. Средно коледната трапеза ще струва около 170 лева за четиричленно семейство.

В Ловеч обаче покупката на тези продукти излиза 172,19 лева, а в Монтана – 165,55 лева. Само в още един град пазарът ще ни излезе над 170 лева и това е Варна – 171 лева. За Пловдив сметката показва 168.34.

В кошницата влизат 2 килограма свинско месо, замразено пиле, ориз, картофи, зеленчуци, продукти за баница, пресни и сушени плодове, ядки, както и бутилка ракия, вино и шампанско.

Цената на свинското се оказва ной-висока именно в Ловеч, където за 2 кг потребителят ще плати 34 лева. За същото количество в Бургас цената излиза с 4 лева по-малко.

Замразените пилета отново са най-скъпи в Ловеч, като за 1,4 кг потребителят плаща 13,50 лева, докато в Монтана ще му струва 11 лева. бутилка ракия също варира от 13 лева за 0,700 л в Благоевград до 15,50 лева във Варна и София.

Миналата година коледната кошница е била с 15-20 лева по-евтина, показват още данните на САПИ, цитирани от pariteni.bg. Тогава пазарът е струвал на потребителите от 155 лева в Благоевград, до 165 лева в Пловдив и Русе.

През 2023 г. цените са били още по-ниски и коледната трапеза е излизала от 149 лева в Благоевград до 164 лева в Ловеч и Пловдив. 135 лева са плащали жителите на Монтана за същия пазар през 2022 г., а тези в Благоевград – 144 лева.  Най-скъпо преди четири години е било в Русе – 161 лева.


Още по темата: общо новини по темата: 143
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 69 години, има три деца от...
19:41 / 22.12.2025
Кола помля разделителната ограда по бул. "Цар Борис Трети Обедини...
19:21 / 22.12.2025
Жалба срещу решение на община Пловдив за 10 милиона лева
18:45 / 22.12.2025
Специален концерт на Moonspell със симфоничен оркестър в Пловдив
18:15 / 22.12.2025
Коледно-новогодишна програма на община Пловдив
18:00 / 22.12.2025
Новият шеф на Апелативна прокуратура-Пловдив встъпи в длъжност
16:20 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: