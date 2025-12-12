© Plovdiv24.bg виж галерията Десетки граждани се събраха на Околовръстното шосе при разклона на село Марково в знак на протест и с желание за премахване на мантинелите на пътя, на който в последно време стават едни от най-тежките катастрофи със загинали, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Повод за голямото недоволство стана голямата трагедия, при която на пътя загинаха родители и едното им дете, а второто изпадна в кома.



Гражданите искат незабавни мерки и премахване на опасните мантинели. Те са събрали вече близо 9 хиляди подписа.



"Скоростта може да се намали на 70 км, а не на 50 км. Без гражданска позиция няма да постигнем нищо", сподели Асен Костов.



Адвокатът Атанас Костов бе категоричен, че Околовръстното се използва за гонки



"Стотици хора са загинали тук. Световната практика на тези пътища е да има отклонения за автомобили. На този път няма отклонения за аварирали автомобили. Съмняваме се, че този път е актуван и че има завършени строителни документи. Всеки един специалист би казал, че тези мантинели са предпоставка за смърт."



Кметът на село Марково Десислава Терзиева сподели, че през 2021 година живущите в селото са инициирали подписка, но тогава тя не е довела до нищо.



"През 2021 година, когато мантинелите бяха факт, инициирахме първата подписка, но тогава никой не ни чу. Поводът беше трагичен с 3 жертви. 4 години по-късно се наложи да правим втора подписка. 9 хиляди българи изискват отговорните институции да поемат ангажимент. Преди 2 седмици беше заличено едно българско семейство и се надявам повече да не се повтори", допълни тя.



По думите й следващата седмица областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева е инициирала среща с кметовете на близките населени места и представителите на 4-те сдружения инициатори на протеста днес.



Повече можете да видите във видеото.



