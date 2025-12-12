ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Протестиращи и кметове блокираха Околовръстното на Пловдив, този път трябва да бъдат чути
Повод за голямото недоволство стана голямата трагедия, при която на пътя загинаха родители и едното им дете, а второто изпадна в кома.
Гражданите искат незабавни мерки и премахване на опасните мантинели. Те са събрали вече близо 9 хиляди подписа.
"Скоростта може да се намали на 70 км, а не на 50 км. Без гражданска позиция няма да постигнем нищо", сподели Асен Костов.
Адвокатът Атанас Костов бе категоричен, че Околовръстното се използва за гонки
"Стотици хора са загинали тук. Световната практика на тези пътища е да има отклонения за автомобили. На този път няма отклонения за аварирали автомобили. Съмняваме се, че този път е актуван и че има завършени строителни документи. Всеки един специалист би казал, че тези мантинели са предпоставка за смърт."
Кметът на село Марково Десислава Терзиева сподели, че през 2021 година живущите в селото са инициирали подписка, но тогава тя не е довела до нищо.
"През 2021 година, когато мантинелите бяха факт, инициирахме първата подписка, но тогава никой не ни чу. Поводът беше трагичен с 3 жертви. 4 години по-късно се наложи да правим втора подписка. 9 хиляди българи изискват отговорните институции да поемат ангажимент. Преди 2 седмици беше заличено едно българско семейство и се надявам повече да не се повтори", допълни тя.
По думите й следващата седмица областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева е инициирала среща с кметовете на близките населени места и представителите на 4-те сдружения инициатори на протеста днес.
Повече можете да видите във видеото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 465
|предишна страница [ 1/78 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал: При земетресение всеки един от тези блокове може да рухне...
14:58 / 12.12.2025
Светофарът на ул. "Царевец" и "Пещерско шосе" заработи
14:00 / 12.12.2025
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
12:18 / 12.12.2025
Инцидент с коледната украса в центъра на Пловдив
11:45 / 12.12.2025
Пловдивчанин: Това някакъв социален експеримент ли е?
11:08 / 12.12.2025
Новогодишен "подарък": Шофьорът, ударил 7 коли, започва 2026 г. с...
11:30 / 12.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS